GIOVEDì, 14 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,102 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,102 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Reclutamento personale Ata nelle scuole, 1400 aspiranti in provincia di Bari

La denuncia della Cgil: " Ci vogliono oltre 10 anni per stabilizzarsi e raggiungere il tempo indeterminato"

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Agosto 2025 - 12:04
Scuola banchi lavagna
  • 5 min
villaggiodelgusto.com

In queste ore sono state avviate le procedure di reclutamento del personale ATA nelle diverse province pugliesi. 4088 (oltre 1400 in provincia di Bari) sono gli aspiranti presenti nelle graduatorie delle 6 province pugliesi per i diversi profili, chiaramente soprattutto collaboratori scolastici con 3200 presenze e meno tutti gli altri, amministrativi (601), tecnici (248) e poco altro nei profili meno diffusi (cuochi, guardarobieri, infermieri, addetti aziende agrarie). “Sono gli ATA della nostra regione – si legge in una nota della Flc cgil Puglia –  che attendono già da tempo l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, lavoratori precari che hanno almeno 2 anni (più frequentemente 3 o 4) di precariato già alle spalle, requisito necessario per entrare nelle graduatorie provinciali e contendersi le supplenze più lunghe e poi, lentamente, troppo lentamente, il ruolo”.
“E questo accade perché sebbene i posti per assumere stabilmente questi lavoratori esistano, il Ministero dell’Istruzione si ostina ad assumere in ruolo esclusivamente sul turn over (tanti vanno in pensione, tanti ne assumo a tempo indeterminato). E, quindi, anche se la capienza per le immissioni in ruolo sarebbe almeno 3 volte tanto, il MIM stabilizza col contagocce. Il risultato è che i precari ATA, in molti casi dovranno rimanere precari per oltre 10 anni ancora nelle graduatorie, ad esempio, dei collaboratori scolastici delle province di Bari e Lecce. Qui, infatti, le assunzioni non scalfiscono nemmeno per il 10% le graduatorie degli aspiranti e, dunque, se il MIM non cambierà registro nei prossimi anni, per assorbire gli ultimi inseriti in graduatoria ci vorranno altri 10 anni, oltre a quelli già svolti per entrarci”.

Va meglio, ma non dappertutto, per gli altri profili. Per amministrativi e tecnici, infatti, la capacità di assorbimento delle assunzioni in Puglia copre in media il 23% e il 20% degli aspiranti in graduatoria, il che significa che a, seconda dei territori provinciali, potrebbero volerci altri 4 o 5 anni per aspirare alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, a un contratto a tempo determinato, certo sempre sommati ai 2 o 3 necessari per l’accesso alle graduatorie.
“Il precariato di stato conviene al Ministero dell’Istruzione? Certo, se in pensione vanno lavoratori con retribuzioni più alte e assume lo stesso numero di lavoratori che entrano con retribuzioni più leggere, certo, conviene, anche se i risparmi sono davvero irrisori. Ma è dignitoso che, nonostante ci siano i posti per stabilizzare almeno 3 volte tanto i nostri precari e dare continuità e garanzie a lavoratori e scuole, si continui a programmare un precariato così lungo per lavoratori, peraltro, con retribuzioni molto basse, al limite della sussistenza? No, questo è vergognoso e bisognerebbe mettere mano a questo sistema di reclutamento il prima possibile.
Infine, sui Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, la figura professionale apicale per il personale ATA, anch’essi coinvolti da procedure asunzionali in questi giorni. 17 assunzioni programmate per l’anno scolastico 2025/26. Qui c’è una graduatoria di vincitori di concorso ordinario, per merito insomma, di 37 persone (in realtà con glim
idonei si va oltre i 100). Ne saranno assunti solo 8, mentre 9 saranno attinti dalla graduatoria di un concorso riservato. Il dimensionamento scolastico di questo governo ha tagliato oltre 60 scuole in Puglia negli ultimi 2 anni e questo riduce notevolamente il fabbisogno di DSGA, pur avendo aumentato complessità e quindi carichi di lavoro nelle scuole in scuole più grandi. Anche in questo caso, il rischio è di metterci almeno 5 anni proseguendo con questo trend ad assumere tutti i DSGA che ne hanno diritto che hanno già ricoperto questo ruolo nelle graduatorie del concorso riservato e i vincitori di un concorso ordinario estremamente selettivo.
La FLC CGIL pugliese anche in queste ore è al fianco del personale ATA coinvolto nelle procedure assunzionali per l’ordinaria assistenza e lo sarà ancora nelle prossime
settimane per tutelare precari e non, cercando di impedire al MIM di calpestare i diritti di questi lavoratori concepiti, evidentemente, come lavoratori di serie B”,, conclude la nota.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Danno ad una condotta, Isole Tremiti...

 "Siamo vicini ai cittadini ed ai turisti che popolano le Isole...
- 14 Agosto 2025
Cronaca , Primo Piano

Incendi boschivi, in Puglia effettuati 1851...

I numeri sono simili alla stagione del 2024, ma gli incendi...
- 14 Agosto 2025
Nazionale

West Nile: salgono a 275 i...

Salgono a 275 in Italia i casi confermati di infezione da...
- 14 Agosto 2025
Dalla città

Bari, caos doppia fila in aeroporto:...

Oltre 50 minuti in coda. Questo il tempo che un tassista,...
- 14 Agosto 2025