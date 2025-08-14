GIOVEDì, 14 AGOSTO 2025
Danno ad una condotta, Isole Tremiti senza acqua potabile

L'Aqp ha riparato il danno

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Agosto 2025 - 18:52
  • 2 min
 “Siamo vicini ai cittadini ed ai turisti che popolano le Isole Tremiti, perché come loro siamo parte lesa nella rottura della condotta sottomarina di alimentazione idrica a servizio dell’isola di San Nicola, che è stata danneggiata da un’imbarcazione. Acquedotto pugliese (Aqp) a riguardo ha sporto denuncia alle competenti autorità”. Così in una nota Acquedotto pugliese in merito a quanto accaduto all’isola di San Nicola dell’arcipelago delle Isole Tremiti, nel Foggiano, che è senz’acqua potabile dal 12 agosto dopo un “danno alla condotta sottomarina nel tratto prospicente Cala Matano”. “La riparazione è stata completata e si prevede entro la serata di oggi – giovedì 14 agosto 2025 – il ripristino della normale erogazione”, assicura Aqp. “Le operazioni di riparazione, particolarmente delicate in quanto svolte con l’ausilio di subacquei specializzati – evidenzia Aqp – sono cominciate la mattina del 13 agosto” e si è provveduto “al servizio sostitutivo mediante un’autobotte ad esclusivo utilizzo degli utenti dell’isola di San Nicola, nonché con la fornitura straordinaria al comune di Tremiti di buste d’acqua da 5 litri ciascuna. Le misure sono tutt’ora in atto”. “Sull’ipotesi di creazione di condotta alternativa – sostiene Aqp riferendosi all’ipotesi avanzata dalla sindaca Annalisa Lisci – occorre precisare che anche l’ulteriore collegamento, oltre a non essere risolutivo, rischierebbe come l’esistente di essere oggetto di danneggiamento da parte di natanti. L’autosufficienza idrica passa necessariamente dalla realizzazione del dissalatore delle Isole Tremiti, per cui è d’obbligo precisare che Aqp ha curato in una prima fase il progetto di fattibilità tecnico economica e che il Comune – contando sui finanziamenti Pnrr Isole Verdi – ha poi avocato a sé tutto, a partire dall’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori”.

