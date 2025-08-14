“Siamo vicini ai cittadini ed ai turisti che popolano le Isole Tremiti, perché come loro siamo parte lesa nella rottura della condotta sottomarina di alimentazione idrica a servizio dell’isola di San Nicola, che è stata danneggiata da un’imbarcazione. Acquedotto pugliese (Aqp) a riguardo ha sporto denuncia alle competenti autorità”. Così in una nota Acquedotto pugliese in merito a quanto accaduto all’isola di San Nicola dell’arcipelago delle Isole Tremiti, nel Foggiano, che è senz’acqua potabile dal 12 agosto dopo un “danno alla condotta sottomarina nel tratto prospicente Cala Matano”. “La riparazione è stata completata e si prevede entro la serata di oggi – giovedì 14 agosto 2025 – il ripristino della normale erogazione”, assicura Aqp. “Le operazioni di riparazione, particolarmente delicate in quanto svolte con l’ausilio di subacquei specializzati – evidenzia Aqp – sono cominciate la mattina del 13 agosto” e si è provveduto “al servizio sostitutivo mediante un’autobotte ad esclusivo utilizzo degli utenti dell’isola di San Nicola, nonché con la fornitura straordinaria al comune di Tremiti di buste d’acqua da 5 litri ciascuna. Le misure sono tutt’ora in atto”. “Sull’ipotesi di creazione di condotta alternativa – sostiene Aqp riferendosi all’ipotesi avanzata dalla sindaca Annalisa Lisci – occorre precisare che anche l’ulteriore collegamento, oltre a non essere risolutivo, rischierebbe come l’esistente di essere oggetto di danneggiamento da parte di natanti. L’autosufficienza idrica passa necessariamente dalla realizzazione del dissalatore delle Isole Tremiti, per cui è d’obbligo precisare che Aqp ha curato in una prima fase il progetto di fattibilità tecnico economica e che il Comune – contando sui finanziamenti Pnrr Isole Verdi – ha poi avocato a sé tutto, a partire dall’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori”.
Danno ad una condotta, Isole Tremiti senza acqua potabile
L'Aqp ha riparato il danno
Ferragosto nelle centrali operative, le visite...
Domani, giovedì 15 agosto, il sindaco di Bari Vito Leccese, accompagnato...
Affitti alle stelle a Bari per...
Il mercato degli affitti a Bari continua la sua crescita incontrollata,...
Danno ad una condotta, Isole Tremiti...
"Siamo vicini ai cittadini ed ai turisti che popolano le Isole...
Incendi boschivi, in Puglia effettuati 1851...
I numeri sono simili alla stagione del 2024, ma gli incendi...