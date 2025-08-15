VENERDì, 15 AGOSTO 2025
Degustazioni e concerti, a Corigliano d’Otranto torna Birre al Castello

Dal 16 al 18 agosto

Pubblicato da: redazione | Mar, 12 Agosto 2025 - 17:02
Birre al castello _ 5
  • 4 min
villaggiodelgusto.com

Tre serate, ottanta birre e sessanta spine disseminate in un’antica fortezza, per un viaggio sensoriale tra degustazioni, street food di qualità, visite guidate, attività per piccole e piccoli, incontri sotto le stelle e buona musica: da sabato 16 a lunedì 18 agosto (dalle 19:00 | ingresso 5 euro con sacca e bicchiere serigrafato | ingresso gratuito per gli under 18) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto si trasforma in un microcosmo di luppolo, sapori e convivialità per la quinta edizione di Birre al Castello, ideata dal Bluebeat Pub di Lecce, organizzata con CoolClub e con il patrocinio del Comune di Corigliano d’Otranto.

Ai banconi, disseminati tra il fossato e le terrazze, saranno presenti nove esperienze a rappresentare l’Italia birraria da nord a sud: Bastian Contrario di Parma, Birranova di Triggianello (Bari), Birrificio del Vulture di Rionero (Potenza), Cantaloop di Cantalupo del Sannio (Isernia), Delta Esse di Andria, Humus di Ancarano (Teramo), Resaka Brewing Tribe di Roma, Sbam! – Social Brewery Alta Murgia di Poggiorsini (Bari), Schigibier di Burago di Molgora (Monza e Brianza). Allestito anche uno stand curato da CDP Import con una selezione di sette birrifici statunitensi.

Il Fossato accoglierà un’area food sempre più grande e ricca con la possibilità di apprezzare piatti della tradizione con Matteo Taurino e Strit Sud, hamburger, pulled pork e fritture miste con Il Carrettino, il Caciocavallo impiccato con ‘900 Street Food e le Pucce salentine con La Puccia mentre Ciky e la sua banda suoneranno chicche dagli anni sessanta ai novanta. L’Infopoint e l’associazione “Sulle vie della birra”, cureranno le visite guidate accompagnate dalla degustazione di birre e dalla conoscenza diretta con alcuni birrai (sabato e domenica alle 20:00 – info e prenotazioni 3519137972). Da Nuvole, bar e bistrot del Castello, sarà possibile degustare un aperitivo e apprezzare le proposte gastronomiche, sorseggiando un cocktail dalla lista selezionata con cura da Michele Contini. Domenica imperdibile appuntamento con “A cena con il birraio” firmata da Luigi “Schigi” D’Amelio per esaltare la Schigibier, il suo nuovo progetto brassicolo, con piatti pensati dallo chef Lorenzo Bianco (info e prenotazioni al 3343429268). Non mancheranno gli show per tutta la famiglia con Malafè (domenica alle 20:30) e Mister Distratto (lunedì alle 20:00).

E poi ogni sera tanta musica: dalle 19:00 sul terrazzo di Nuvole per ascoltare in relax, e dalle 21:30 nell’ammezzato per lasciarsi andare al ballo. Sabato, si alterneranno le selezioni rigorosamente in vinile del romano Donato Zarrilli (beat, soul e rhythm and blues) e del tarantino Goffredo Santovito (soul, funk e jazz). Domenica, dopo le scelte funky, soul e hip hop di Pantu, sul palco gli Insintesi: il duo di producer attivo dal 1998 proporrà un viaggio tra dub, roots e jungle con un mix di sonorità mediterranee e linguaggi che spaziano dal Salento alla Provenza. Ai microfoni le voci di Myss Mykela e Papet J dei Massilia Sound System. Lunedì, gran finale con Saimon, dj torinese esperto di brasil, soul, funk e disco, seguito da Misspia e dalla sua esplosiva selezione di swing, rock’n’roll e rockabilly: impossibile restare fermi.

