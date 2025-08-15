Musica e arte, ecco gli appuntamenti per il weekend di Ferragosto in Puglia

A partire da oggi, 15 agosto la Puglia si vestirà a festa, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto dove cultura, musica, teatro e tradizioni popolari si intrecciano in un calendario fitto di appuntamenti. Si comincia oggi, nel giorno di Ferragosto, quando Barletta aprirà le porte dei suoi luoghi simbolo: il Castello, il Museo civico, la Pinacoteca De Nittis e la suggestiva Cantina della Sfida. A Bari, il Castello Svevo, la Pinacoteca Corrado Giaquinto e il Museo Archeologico di Santa Scolastica accoglieranno i visitatori con percorsi guidati e laboratori. A Lecce il barocco farà da cornice alle visite del Castello Carlo V, del MUST e del Teatro Romano, mentre a Brindisi sarà protagonista il Museo Archeologico Ribezzo, affacciato sul porto interno.

Anche la musica non mancherà: a Gallipoli, al Praja, saliranno sul palco Rose Villain, BigMama e Boomdabash; a Foggia Serena Brancale animerà piazza Cavour; a Lucera Nek celebrerà trent’anni di carriera; a Porto Cesareo si ballerà fino all’alba con “Nostalgia 90” e “Viva gli Anni 90”. A Bari, nello stabilimento Il Titolo di Santo Spirito, l’alba sarà accompagnata dalle note delicate del flauto traverso e dell’arpa celtica, in un concerto che unirà musica e paesaggio. Dal 15 al 18 agosto il Parco Gargasole di Bari ospiterà “Bari vista dalla Luna”, rassegna che spazierà da omaggi a Italo Calvino a spettacoli per famiglie, circo contemporaneo e letture in musica. Il 16 agosto sarà la volta della festa patronale di San Rocco a Locorotondo, con processione e spettacolare gara pirotecnica, e dell’avvio del Farm Festival a Putignano, che proseguirà anche il giorno successivo.

Dal 16 al 17 agosto Santa Maria di Leuca celebrerà la Madonna con processioni a terra e a mare, seguite da fuochi d’artificio. Nella notte del 16, a Torre Paduli, si danzerà con la tradizionale “danza delle spade” durante la Notte di San Rocco. Dal 16 al 18 agosto, infine, Marittima ospiterà la vivace Festa della Fica, tra artigianato, gastronomia e spettacoli, mentre il 17 agosto Putignano vivrà la seconda giornata del suo Farm Festival.