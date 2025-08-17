I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Operaio morto mentre monta luminarie a Valenzano. Polemica sugli accampamenti in spiaggia. Piano Prefettura per la sicurezza a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 10 agosto. Trovata priva di sensi in spiaggia, ricoverata 13enne
Bari, in spiaggia con i gazebo da giorni: “Ormai terra di nessuno”
Martedì 12 agosto. Sicurezza a Bari, parte il piano della Prefettura
Mercoledì 13 agosto. West Nile, ancora un caso su un cavallo infetto
Giovedì 14 agosto. Scatta il fermo pesca nell’Adriatico
Valenzano, cade durante il montaggio di luminarie: muore operaio
In una casa di 50 mq in vacanza nove turisti (minori): le ‘case pollaio’ a Gallipoli nel mirino della Gdf