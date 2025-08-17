DOMENICA, 17 AGOSTO 2025
I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 16 Agosto 2025 - 14:10
Operaio morto mentre monta luminarie a Valenzano. Polemica sugli accampamenti in spiaggia. Piano Prefettura per la sicurezza a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 10 agosto. Trovata priva di sensi in spiaggia, ricoverata 13enne

Trovata priva di sensi in spiaggia, in ospedale 13enne

Lunedì 11 agosto. Polemica sugli accampamenti in spiaggia

Bari, in spiaggia con i gazebo da giorni: “Ormai terra di nessuno”

Martedì 12 agosto. Sicurezza a Bari, parte il piano della Prefettura

Bari, piazze più sicure: parte il piano della Prefettura

Mercoledì 13 agosto. West Nile, ancora un caso su un cavallo infetto

West Nile, secondo caso nel Foggiano: altro cavallo infetto

Giovedì 14 agosto. Scatta il fermo pesca nell’Adriatico

Dal 16 agosto scatta il fermo tra Marche e Puglia

Venerdì 15 agosto. Tragedia a Valenzano, muore operaio mentre monta le luminarie per la festa

Valenzano, cade durante il montaggio di luminarie: muore operaio

Sabato 16 agosto. Blitz nelle case “pollaio” a Gallipoli

In una casa di 50 mq in vacanza nove turisti (minori): le ‘case pollaio’ a Gallipoli nel mirino della Gdf

