Bari, infermiere del 118 aggredito su un’ambulanza

Un infermiere del 118 è stato aggredito questa mattina mentre era in ambulanza verso l’ospedale San Paolo di Bari. A sferrargli alcuni colpi al viso e al collo sarebbe stato un 25enne ospitato nel Cara di Bari Palese, il centro per richiedenti asilo.

Secondo quanto si apprende, l’infermiere avrebbe impedito al paziente di fumare nel vano sanitario dell’ambulanza. Un rimprovero che al 25enne non sarebbe andato giù innescando la reazione violenta. A intervenire sono stati i militari della guardia di finanza che facevano da scorta al mezzo sanitario. Arrivati al Pronto soccorso, l’infermiere è stato medicato dal personale sanitario e ha interrotto il suo turno: con ogni probabilità sporgerà denuncia. Il paziente è stato ricoverato. Ne dà notizia l’Ansa.