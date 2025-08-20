MERCOLEDì, 20 AGOSTO 2025
Rissa fuori da discoteca a Gallipoli, sei turisti denunciati

Di età compresa tra i 18 e i 28 anni

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Agosto 2025 - 15:05
Una rissa scoppiata nella notte all’esterno della discoteca Rio-Bo di Gallipoli ha portato all’identificazione e alla denuncia di sei giovani turisti foggiani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, ritenuti coinvolti in episodi di furto, aggressioni e ricettazione. L’allarme è scattato alle 3.50, quando sulla linea 112 è giunta la segnalazione di una rissa nei pressi del locale. Lo riferisce l’Agi.  All’arrivo delle volanti del commissariato di Gallipoli, gli agenti hanno trovato un 19enne di Galatina, con il volto tumefatto e diverse escoriazioni, affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale. Secondo la ricostruzione, il ragazzo, scambiato per un membro di un gruppo rivale coinvolto poco prima in una lite in pista, sarebbe stato inseguito e aggredito da una decina di persone. Anche un amico intervenuto in suo soccorso è stato colpito e minacciato. Pochi minuti dopo, intorno alle 4.05, una nuova segnalazione ha condotto gli agenti in via Acquedotto, dove due cittadini egiziani, di 20 e 23 anni, hanno raccontato di essere stati derubati di una collanina d’oro in pista da ballo e successivamente aggrediti all’esterno dal gruppo responsabile del furto.

Le indagini hanno permesso di risalire a un gruppo di sei giovani foggiani, alloggiati in due appartamenti della zona Baia Verde. All’interno delle abitazioni sono stati rinvenuti documenti d’identità rubati nella stessa mattinata, due collanine spezzate, un orologio appartenente a una delle vittime e piccole quantità di droga (6,4 grammi di hashish divisi in 13 dosi e 7,89 grammi di cocaina suddivisi in 25 bulbi termosaldati), poste sotto sequestro. Due fratelli di 27 e 19 anni sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso; il più giovane anche per furto con strappo. L’intero gruppo è stato inoltre denunciato per ricettazione. Sono in corso valutazioni per l’adozione di eventuali misure di prevenzione.

