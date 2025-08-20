MERCOLEDì, 20 AGOSTO 2025
Bari, strade dissestate e incuria in via Salvemini e via Orabona: i residenti chiedono interventi

Compromessa sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Agosto 2025 - 10:20
strada dissestata
  • 1 sec
villaggiodelgusto.com

Via Gaetano Salvemini e Via Edoardo Orabona versano “in gravi condizioni”. A precisarlo sono gli stessi residenti: “Le strade  – spiegano – risultano dissestate, con numerose buche e tratti rovinati, oltre a presentare un livello inaccettabile di sporcizia e incuria.

Queste condizioni  – chiariscono – non solo compromettono la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, ma rappresentano anche un chiaro segnale di abbandono verso una zona molto frequentata, soprattutto da studenti e residenti.

Chiediamo pertanto che vengano programmati interventi urgenti e costanti per la manutenzione del manto stradale e la pulizia della zona. Non è accettabile che i cittadini debbano continuare a subire questi disagi quotidiani, mentre il diritto a vivere in un ambiente urbano decoroso e sicuro dovrebbe essere garantito a tutti”.

