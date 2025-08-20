Bari, strade dissestate e incuria in via Salvemini e via Orabona: i residenti chiedono interventi

Via Gaetano Salvemini e Via Edoardo Orabona versano “in gravi condizioni”. A precisarlo sono gli stessi residenti: “Le strade – spiegano – risultano dissestate, con numerose buche e tratti rovinati, oltre a presentare un livello inaccettabile di sporcizia e incuria.

Queste condizioni – chiariscono – non solo compromettono la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, ma rappresentano anche un chiaro segnale di abbandono verso una zona molto frequentata, soprattutto da studenti e residenti.

Chiediamo pertanto che vengano programmati interventi urgenti e costanti per la manutenzione del manto stradale e la pulizia della zona. Non è accettabile che i cittadini debbano continuare a subire questi disagi quotidiani, mentre il diritto a vivere in un ambiente urbano decoroso e sicuro dovrebbe essere garantito a tutti”.