Tensione nel Borgo Antico: i consiglieri della Lega alzano la voce

“Totale distanza da sindaco e assessori comunali”. Così i consiglieri della Lega, Giuseppe Carrieri e Livio Sisto, commentano l’incontro tenutosi questa mattina a Palazzo di città tra il primo cittadino, gli assessori Palone e Petruzzelli e una delegazione di pastaie artigianali del Borgo Antico.

Secondo i due consiglieri, l’amministrazione comunale avrebbe dimostrato un “messaggio estremamente negativo” aprendo le porte della sala giunta a rappresentanti del Borgo Antico coinvolti in precedenti episodi controversi: sequestri di merce venduta illegalmente, blocchi stradali e aggressioni a troupe televisive.

Carrieri e Sisto chiedono al Sindaco “concreta solidarietà” verso la testata online Quinto Potere e sottolineano l’importanza di tutelare la tradizione delle orecchiette fatte a mano, sanzionando chi vende pasta industriale spacciandola per artigianale.

“Così si dimostra di operare pienamente per il bene di Bari”, concludono i due esponenti leghisti.