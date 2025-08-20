MERCOLEDì, 20 AGOSTO 2025
Tensione nel Borgo Antico: i consiglieri della Lega alzano la voce

Dura presa di posizione dei consiglieri leghisti sull’incontro di questa mattina a Palazzo di Città dopo la protesta delle signore delle orecchiette

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Agosto 2025 - 19:16
“Totale distanza da sindaco e assessori comunali”. Così i consiglieri della Lega, Giuseppe Carrieri e Livio Sisto, commentano l’incontro tenutosi questa mattina a Palazzo di città tra il primo cittadino, gli assessori Palone e Petruzzelli e una delegazione di pastaie artigianali del Borgo Antico.

Secondo i due consiglieri, l’amministrazione comunale avrebbe dimostrato un “messaggio estremamente negativo” aprendo le porte della sala giunta a rappresentanti del Borgo Antico coinvolti in precedenti episodi controversi: sequestri di merce venduta illegalmente, blocchi stradali e aggressioni a troupe televisive.

Carrieri e Sisto chiedono al Sindaco “concreta solidarietà” verso la testata online Quinto Potere e sottolineano l’importanza di tutelare la tradizione delle orecchiette fatte a mano, sanzionando chi vende pasta industriale spacciandola per artigianale.

“Così si dimostra di operare pienamente per il bene di Bari”, concludono i due esponenti leghisti.

