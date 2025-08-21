Bari, lanciato da un finestrino da chi doveva proteggerlo. Ora cerca casa

Ancora una volta un cane è stato tradito da chi avrebbe dovuto proteggerlo. Il piccolo amico a quattro zampe nella foto è stato lanciato dal finestrino di una macchina insieme al fratellino ( che è scappato ). Si tratta di un cucciolo di 8 mesi, taglia piccola, che è stato soccorso e messo in salvo. Ma ora ha bisogno di una famiglia per bene che lo adotti.

È stato visitato da un veterinario che ne ha verificato lo stato di buona salute. Ora è sotto la protezione di Bau Bau Turi, che esercita servizio adozione animale domestici che specifica: “Le vere ferite ce l’ ha nell’ anima questa povera creatura. Ha bisogno urgentemente di tanto affetto e amore”.

Foto Bau Bau Turi