Nuovi interventi per sicurezza e ambiente nel Nord Barese

Rafforzare la sicurezza dei cittadini, proteggere l’ambiente e restituire alla comunità beni naturalistici di pregio: sono questi gli obiettivi principali del Piano di attuazione degli interventi adottato dal presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.

Lo stanziamento complessivo sfiora il milione di euro e si articola in quattro progetti. Il primo riguarda l’istituzione dell’Osservatorio provinciale sulla legalità ambientale, con una dotazione di 125mila euro, che monitorerà procedimenti amministrativi, promuoverà campagne di sensibilizzazione e organizzerà incontri pubblici su temi ambientali.

Oltre 541mila euro saranno destinati alla videosorveglianza del territorio, in collaborazione con Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, per individuare e prevenire fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti e rafforzare la sicurezza dei cittadini.

Altri 200mila euro saranno investiti nella rimozione dei rifiuti lungo le strade provinciali, per tutelare il decoro urbano e la qualità del paesaggio, mentre 100mila euro serviranno alla riqualificazione del Gurgo di Andria, una delle doline carsiche più grandi della Puglia, oggi in stato di abbandono. Il progetto punta a ripristinarne le funzioni ecologiche e idrogeologiche, valorizzando biodiversità e fruizione pubblica a fini educativi, scientifici e turistici.

«Con questo Piano puntiamo non solo a proteggere l’ambiente e la sicurezza dei cittadini – spiega Lodispoto – ma anche a promuovere trasparenza, partecipazione attiva e valorizzazione del patrimonio naturalistico della Provincia».