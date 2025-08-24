MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,320 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,320 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Nuovi interventi per sicurezza e ambiente nel Nord Barese

Dalla videosorveglianza alla riqualificazione del Gurgo di Andria: ecco quanto verrà investito per il territorio

Pubblicato da: redazione | Mer, 20 Agosto 2025 - 19:09
rifiuti ex mercato San Pio
  • 47 sec
villaggiodelgusto.com

Rafforzare la sicurezza dei cittadini, proteggere l’ambiente e restituire alla comunità beni naturalistici di pregio: sono questi gli obiettivi principali del Piano di attuazione degli interventi adottato dal presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.

Lo stanziamento complessivo sfiora il milione di euro e si articola in quattro progetti. Il primo riguarda l’istituzione dell’Osservatorio provinciale sulla legalità ambientale, con una dotazione di 125mila euro, che monitorerà procedimenti amministrativi, promuoverà campagne di sensibilizzazione e organizzerà incontri pubblici su temi ambientali.

Oltre 541mila euro saranno destinati alla videosorveglianza del territorio, in collaborazione con Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, per individuare e prevenire fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti e rafforzare la sicurezza dei cittadini.

Altri 200mila euro saranno investiti nella rimozione dei rifiuti lungo le strade provinciali, per tutelare il decoro urbano e la qualità del paesaggio, mentre 100mila euro serviranno alla riqualificazione del Gurgo di Andria, una delle doline carsiche più grandi della Puglia, oggi in stato di abbandono. Il progetto punta a ripristinarne le funzioni ecologiche e idrogeologiche, valorizzando biodiversità e fruizione pubblica a fini educativi, scientifici e turistici.

«Con questo Piano puntiamo non solo a proteggere l’ambiente e la sicurezza dei cittadini – spiega Lodispoto – ma anche a promuovere trasparenza, partecipazione attiva e valorizzazione del patrimonio naturalistico della Provincia».

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Rifiuti lanciati dalle auto: pene più...

Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore in Italia una...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Caro prezzi scuola, a Bari torna...

Caro prezzi scuola, anche quest'anno sembrano non scendere i costi dei...
- 25 Agosto 2025
Cultura

Bisceglie si accende con ‘Libri nel...

Dal 29 al 31 agosto il centro storico di Bisceglie ospiterà...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Modugno, via al cantiere per la...

Sono iniziate le operazioni di demolizione del cavalcavia di Modugno, a...
- 25 Agosto 2025