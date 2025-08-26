Emiliano e Ministero siglano l’intesa, ad Andria e Foggia due nuovi ospedali

Emiliano e Ministero della Salute siglano l’intesa: 424 milioni per la sanità pugliese Due nuovi ospedali per la Puglia. Questa mattina il presidente della Regione Michele Emiliano ha firmato con il Ministero della Salute il protocollo d’intesa che dà il via alla realizzazione del nuovo ospedale di Andria e del Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia.

Il piano prevede un investimento complessivo di 424 milioni di euro: 402,8 milioni saranno a carico dello Stato e 21,2 milioni della Regione Puglia. Le risorse arriveranno attraverso l’articolo 20 della legge nazionale 67/1988, che finanzia interventi di ammodernamento e riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

“Prosegue l’impegno della Regione per creare una rete di nuovi ospedali che sostituiranno strutture vetuste – ha spiegato Emiliano –. Dopo Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto, presto potranno partire i cantieri del nuovo ospedale di Andria e del Monoblocco dei Riuniti a Foggia. Con il protocollo di oggi abbiamo la disponibilità di finanziamenti certi e possono avviarsi le procedure di gara”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese: “Lavoriamo senza sosta anche ad agosto: abbiamo lasciato i conti in ordine e intendiamo consegnare cantieri pronti a partire per l’ammodernamento della rete ospedaliera. Un ringraziamento va ai tecnici che si sono impegnati per questo risultato”. Nel dettaglio, 342 milioni di euro saranno destinati al nuovo ospedale di Andria e 60,8 milioni al nuovo Monoblocco dei Riuniti di Foggia. La quota regionale coprirà il 5% della spesa: 18 milioni per Andria e 3,2 milioni per Foggia.