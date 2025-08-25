Giorgia Meloni lascia la Puglia dopo la vacanza a Locorotondo

Giorgia Meloni ha lasciato il resort Leonardo di Locorotondo, dove ha trascorso poco meno di una settimana in compagnia della figlia Ginevra, della sorella Arianna e del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato con la sua famiglia. La premier ha cercato e trovato privacy e tranquillità nel suggestivo borgo della Valle d’Itria, con pochi avvistamenti pubblici: una visita all’allevamento di cani a San Giovanni Rotondo e una cena in un beach club a Torre Canne.

Quello pugliese è ormai un appuntamento fisso per la Meloni: per il quinto anno consecutivo, la presidente del Consiglio ha scelto la regione come meta estiva per staccare dai ritmi frenetici della politica.

(foto repertorio)