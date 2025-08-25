Modugno, via al cantiere per la demolizione del cavalcavia

MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Agosto 2025 - 18:51
Sono iniziate le operazioni di demolizione del cavalcavia di Modugno, a cura di Ferrovie Appulo Lucane (FAL). L’infrastruttura, considerata ormai obsoleta, sarà sostituita da una nuova viabilità più sicura e funzionale.

Il progetto rientra nell’ambito dell’interramento del tracciato ferroviario, avviato alcuni anni fa in collaborazione tra Comune, FAL e Regione Puglia, che ha già permesso la realizzazione di diverse opere di riqualificazione urbana. Con il secondo stralcio dei lavori in corso, si prevedono ulteriori interventi di trasformazione del territorio.

Secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato nel 2021, la demolizi﻿one del cavalcavia rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare la mobilità e favorire una maggiore connessione tra il centro cittadino e i quartieri periferici.﻿

