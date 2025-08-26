Il Guendalina dice addio al popolo della notte. A fine agosto ‘l’ultimo bacio’

“Dal 1997 abbiamo vissuto notti che resteranno per sempre. Abbiamo ballato sotto il sole, sotto le stelle, condiviso musica, emozioni, vita. Ora è il momento di salutarci. Il 30 agosto 2025 daremo insieme l’ultimo bacio della nostra storia”. Con queste poche parole il management di Guendalina annuncia al popolo della notte la sua uscita di scena. Chiude i battenti e lo fa con una grande festa a fine del mese.

Tanti i messaggi che seguono il post dei numerosi ‘clubbers’ che hanno apprezzato e ballato in quello che può essere definito il il club per antonomasia dell’estate salentina. Un vero e proprio monumento al divertimento che ha accolto più di una generazione di giovani, da tutta Italia. Immerso in lussureggianti colline verdi, a pochi passi dal mare cristallino, il Guendalina d’Italia si erge fiero nell’ambiente rustico di Santa Cesarea Terme, situata sul tacco sud-orientale dell’Italia.

Guendalina ha fato suonare talenti di alto livello, del calibro di Luciano, Jamie Jones, Seth Troxler, The Martinez Brothers, Loco Dice, Richie Hawtin, Sven Väth, Ricardo Villalobos, David Guetta, Carl Cox, Marco Carola, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Ralf, Andrea Oliva, Dubfire, Rødhåd, Kölsch, Âme, John Digweed, Ellen Allien, Carl Craig, Jeff Mills, Monika Kruse, Robert Hood, Sam Paganini, Paco Osuna, Oscar Mulero, Lil Louis, Kevin Saunderson, Frankie Knuckles, Tony Humphries, Paul Ritch, Steve Lawler, Idriss D, Nic Fanciulli, Satoshi Tomiie, Pan-Pot, David Morales, Louie Vega, Timo Maas e molti altri dj.

Unica tra tutti i club salentini, il “Guenda”, per gli affezionati è entrato nella classifica dei migliori club al mondo nella classifica stilata dalla più importante rivista di settore, Dj Mag. Il mondo della notte si trasforma ed è in continua evoluzione. Le discoteche e i locali notturni hanno partecipato in maniera attiva ai cambiamenti della nostra società e complessivamente, quello che un tempo era definito “il clubbing”, così come le discoteche ‘di una volta’, stanno evolvendo per adattarsi ai cambiamenti culturali, tecnologici e sociali, cercando di offrire esperienze uniche e coinvolgenti per un pubblico sempre più diversificato.

foto Facebook Guendalina