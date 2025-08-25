Caro prezzi scuola, anche quest’anno sembrano non scendere i costi dei libri. Per questo motivo, come di consueto, l’Uds Bari ha organizzato il mercatino dei libri usati. Quest’ultimo si terrà dal 27 agosto fino al 4 ottobre in via Dalmazia, a Zona Franka. “Anche quest’anno – scrivono in una nota gli studenti – vediamo di nuovo in aumento il costo dei libri di testo e il nostro diritto allo studio viene ancor di più messo in secondo piano. Si è stimato che il costo dei libri di testo è aumentato del 2% rispetto all’anno scorso e anche se sembra una percentuale misera, si andrà ad aggiungere a tutte le spese che le famiglie degli studenti già pagano per l’istruzione dei loro figli. Si stima infatti che per ogni studente la spesa per i libri di testo e circa di 500 euro solo per quelli obbligatori. L’istruzione è diventata un privilegio per chi se la può permettere e questo non fa che favorire l’abbandono scolastico da parte degli studenti in difficoltà economiche. La scuola DEVE essere gratuita e garantire a tutti gli studenti gli stessi strumenti per affrontare il percorso scolastico allo stesso modo. Come ogni anno l’Uds continua ad aiutare tutti gli studenti e le studentesse che non hanno la possibilità economica per affrontare l’esorbitante spesa del costo dell’istruzione”, concludono.
Caro prezzi scuola, a Bari torna il mercatino dei libri usati
Dal 27 agosto fino al 4 ottobre
Rifiuti lanciati dalle auto: pene più...
Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore in Italia una...
Caro prezzi scuola, a Bari torna...
Caro prezzi scuola, anche quest'anno sembrano non scendere i costi dei...
Bisceglie si accende con ‘Libri nel...
Dal 29 al 31 agosto il centro storico di Bisceglie ospiterà...
Modugno, via al cantiere per la...
Sono iniziate le operazioni di demolizione del cavalcavia di Modugno, a...