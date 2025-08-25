MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Caro prezzi scuola, a Bari torna il mercatino dei libri usati

Dal 27 agosto fino al 4 ottobre

Caro prezzi scuola, anche quest’anno sembrano non scendere i costi dei libri. Per questo motivo, come di consueto, l’Uds Bari ha organizzato il mercatino dei libri usati. Quest’ultimo si terrà dal 27 agosto fino al 4 ottobre in via Dalmazia, a Zona Franka. “Anche quest’anno – scrivono in una nota gli studenti – vediamo di nuovo in aumento il costo dei libri di testo e il nostro diritto allo studio viene ancor di più messo in secondo piano. Si è stimato che il costo dei libri di testo è aumentato del 2% rispetto all’anno scorso e anche se sembra una percentuale misera, si andrà ad aggiungere a tutte le spese che le famiglie degli studenti già pagano per l’istruzione dei loro figli. Si stima infatti che per ogni studente la spesa per i libri di testo e circa di 500 euro solo per quelli obbligatori. L’istruzione è diventata un privilegio per chi se la può permettere e questo non fa che favorire l’abbandono scolastico da parte degli studenti in difficoltà economiche.  La scuola DEVE essere gratuita e garantire a tutti gli studenti gli stessi strumenti per affrontare il percorso scolastico allo stesso modo. Come ogni anno l’Uds continua ad aiutare tutti gli studenti e le studentesse che non hanno la possibilità economica per affrontare l’esorbitante spesa del costo dell’istruzione”, concludono.

