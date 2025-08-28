A Bari torna l’aperitivo ecologico: birra in cambio di mozziconi

Dopo il successo del primo appuntamento, domani – venerdì 29 agosto alle 18 – torna a Pane e Pomodoro l’aperitivo ecologico promosso da Plastic Free Onlus. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari, abbina sensibilizzazione ambientale e socialità con l’obiettivo di combattere l’abbandono dei rifiuti in spiaggia, in particolare la plastica monouso.

Il format resta quello già sperimentato: un momento divulgativo, un’attività di clean up e un aperitivo finale offerto ai partecipanti. Stavolta il focus sarà più ampio: non solo mozziconi di sigaretta, ma ogni genere di rifiuto, con un’attenzione particolare alle micro e nanoplastiche e ai danni che provocano all’ambiente e alla salute.

A guidare l’incontro ci saranno i referenti baresi dell’associazione – Silvana Mitolo, Davide Santacroce e Fabio Leli – insieme alla vicereferente regionale Silvana Ferrante. Parteciperà anche Annamaria Ferretti, presidente del Municipio 1. Dopo il talk, spazio alla raccolta: ogni bicchiere pieno di cicche o bustone di plastica sarà “ricompensato” con una consumazione gratuita o gadget messi a disposizione dagli organizzatori.

«Vogliamo dimostrare che prendersi cura dell’ambiente può essere un gesto semplice e persino divertente – spiegano da Plastic Free –. L’impegno individuale, se condiviso, diventa un’occasione di comunità».

L’evento è realizzato in collaborazione con I Custodi della Bellezza, The Raw Bus, Bar Project Academy e con il supporto di AMIU Puglia per il ritiro dei rifiuti. Già fissato anche il prossimo e ultimo appuntamento dell’estate: venerdì 26 settembre, sempre a Pane e Pomodoro.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione sul sito ufficiale di Plastic Free.﻿