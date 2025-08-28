GIOVEDì, 28 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,396 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,396 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

A Bari torna l’aperitivo ecologico: birra in cambio di mozziconi

Un’iniziativa originale per ripulire le strade e premiare i cittadini

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Agosto 2025 - 14:44
unnamed
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Dopo il successo del primo appuntamento, domani – venerdì 29 agosto alle 18 – torna a Pane e Pomodoro l’aperitivo ecologico promosso da Plastic Free Onlus. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari, abbina sensibilizzazione ambientale e socialità con l’obiettivo di combattere l’abbandono dei rifiuti in spiaggia, in particolare la plastica monouso.

Il format resta quello già sperimentato: un momento divulgativo, un’attività di clean up e un aperitivo finale offerto ai partecipanti. Stavolta il focus sarà più ampio: non solo mozziconi di sigaretta, ma ogni genere di rifiuto, con un’attenzione particolare alle micro e nanoplastiche e ai danni che provocano all’ambiente e alla salute.

A guidare l’incontro ci saranno i referenti baresi dell’associazione – Silvana Mitolo, Davide Santacroce e Fabio Leli – insieme alla vicereferente regionale Silvana Ferrante. Parteciperà anche Annamaria Ferretti, presidente del Municipio 1. Dopo il talk, spazio alla raccolta: ogni bicchiere pieno di cicche o bustone di plastica sarà “ricompensato” con una consumazione gratuita o gadget messi a disposizione dagli organizzatori.

«Vogliamo dimostrare che prendersi cura dell’ambiente può essere un gesto semplice e persino divertente – spiegano da Plastic Free –. L’impegno individuale, se condiviso, diventa un’occasione di comunità».

L’evento è realizzato in collaborazione con I Custodi della Bellezza, The Raw Bus, Bar Project Academy e con il supporto di AMIU Puglia per il ritiro dei rifiuti. Già fissato anche il prossimo e ultimo appuntamento dell’estate: venerdì 26 settembre, sempre a Pane e Pomodoro.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione sul sito ufficiale di Plastic Free.﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Lavoro

Adisu Puglia, dal primo settembre personale...

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil comunicano la proclamazione dello...
- 28 Agosto 2025
Dalla città

A Bari torna l’aperitivo ecologico: birra...

Dopo il successo del primo appuntamento, domani – venerdì 29 agosto...
- 28 Agosto 2025
Eventi , Sport

Ronaldinho a Barletta, è febbre da...

L’attesa è finita: Ronaldinho è atterrato a Bari e ha subito...
- 28 Agosto 2025
Attualità

Tommy Parisi e il caso del...

Dopo due anni di silenzio, sul profilo Facebook di Tommy Parisi...
- 28 Agosto 2025