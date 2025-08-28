Bari, rinnovi permessi ztl e zsr: le indicazioni dell’Amtab

A seguito di numerose segnalazioni pervenute in merito all’impossibilità da parte dei cittadini di procedere al rinnovo online dei permessi ZTL/ZSR residenti, l’Amtab fornisce alcuni i chiarimenti.

Il rinnovo online del permesso ZSR/ZTL residenti è subordinato all’ottenimento dell’agevolazione prevista dietro verifica della validità della documentazione rilasciata. Tale agevolazione con validità annuale non permette al sistema di procedere al rinnovo online e quindi è necessario richiedere l’aggiornamento dell’agevolazione direttamente presso l’ufficio abbonamenti AMTAB, sito in Via Trevisani, 206 a Bari (previa prenotazione) o inviarla per mezzo di posta elettronica a ufficiozsr@amtab.it riportando nell’oggetto la dicitura “RINNOVO AGEVOLAZIONE”.

Il primo rinnovo del permesso, se effettuato entro la data di scadenza dello stesso, permetterà all’utente di certificare che non ci siano state variazioni nelle condizioni che hanno consentito il primo rilascio senza dover presentare nessuna ulteriore documentazione.

Dal secondo rinnovo l’agevolazione, debitamente aggiornata, sarà automaticamente richiesta, pena l’impossibilità all’ottenimento del permesso attraverso il servizio di rilascio online.

Ogni variazione che intervenga durante il periodo di validità del permesso che ha consentito il rilascio dello stesso, deve essere comunicata all’Ufficio Abbonamenti sito in via Trevisani o per mezzo di posta elettronica a ufficiozsr@amtab.it

Ulteriori casistiche ricorrenti per le quali non è permesso/previsto il rinnovo online sono le seguenti:

• permesso scaduto oltre il tempo limite (30 giorni);

• prima istanza/attivazione;

• dimorante e non residente;

• permesso richiesto con largo anticipo rispetto alla scadenza (è possibile rinnovare massimo due settimane prima);

• rinnovo effettuato tramite App (utilizzare solo la piattaforma web del sito AMTAB);

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri:

• sito aziendale www.amtab.it

• assistenza utenti muvt.app@amtab.it

• ufficio preposto ufficiozsr@amtab.it.

• numero verde 800450444