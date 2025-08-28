Bari, truffa sui parcometri: “Qr code per rubare dati personali”

L’Amtab informa che su alcuni parcometri presenti sul territorio cittadino sono state incollate vetrofanie riportanti una dicitura PAGA ONLINE – PAY ONLINE correlate di apposito QR Code, attraverso le quali stanno attuando dei tentativi di Scam con collegamenti a dati personali.
“Ricordiamo – si legge in una nota dell’azienda – che i titoli della sosta di AMTAB sono acquistabili attraverso:
• parcometri su cui scegliere il metodo di pagamento, inserire il numero di targa del mezzo parcheggiato, pagare la sosta desiderata, dopodiché ritira e posiziona in modo ben visibile il ticket sul cruscotto;
• attività commerciali presenti su tutto il territorio cittadino;
• operatori presenti lungo le Zone a Sosta Regolamentata;
• pagamenti in app: “MUVT APP”, “MOONEYGO”, EASYPARK, TELEPASS PAY, DROP TICKET, PARKING MY CAR.