Bari, truffa sui parcometri: “Qr code per rubare dati personali”

Incollati adesivi con la dicitura "paga online"

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Agosto 2025 - 08:40
L’Amtab informa che su alcuni parcometri presenti sul territorio cittadino sono state incollate vetrofanie riportanti una dicitura PAGA ONLINE – PAY ONLINE correlate di apposito QR Code, attraverso le quali stanno attuando dei tentativi di Scam con collegamenti a dati personali.
“Ricordiamo – si legge in una nota dell’azienda –  che i titoli della sosta di AMTAB sono acquistabili attraverso:

• parcometri su cui scegliere il metodo di pagamento, inserire il numero di targa del mezzo parcheggiato, pagare la sosta desiderata, dopodiché ritira e posiziona in modo ben visibile il ticket sul cruscotto;
• attività commerciali presenti su tutto il territorio cittadino;
• operatori presenti lungo le Zone a Sosta Regolamentata;
• pagamenti in app: “MUVT APP”, “MOONEYGO”, EASYPARK, TELEPASS PAY, DROP TICKET, PARKING MY CAR.

