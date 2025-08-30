Bari, installazione di impianti del gas: limitazioni al traffico da lunedì

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche informa che, per consentire interventi per l’installazione di impianti stradali della rete gas metano, su via Lattanzio, e lavori di scavo per sostituzione e posa delle nuove condotte in ghisa, su via Napoli, sono previste delle variazioni alla viabilità a partire da lunedì 1 settembre.

Nello specifico con apposite ordinanze sono state disposte:

1) l’istituzione del restringimento di carreggiata e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Lattanzio (da via Postiglione a via Capruzzi) dall’1 al 15 settembre. Il cantiere avanzerà a step interessando singoli isolati e tratti di strada.

Gli autobus cittadini saranno deviati su viale Unità d’Italia come previsto dall’Amtab:

– dall’1 al 15 settembre, dalle ore 7.00 alle 17.00 esclusi sabato e domenica, i bus delle linee 10, 21 e 22 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

– linea 10

in direzione Parco Domingo: i bus impegnato il sottopasso Duca degli Abruzzi, svolteranno a destra per via Giuseppe Capruzzi, a sinistra per viale Unità d’Italia, a sinistra per via Meucci, a destra per via Re David con ripresa del percorso ordinario;

in direzione C.S. Polivalente: i bus effettueranno il percorso ordinario;

– linea 21

in direzione Madonna delle Grazie: i bus impegnato il sottopasso Duca degli Abruzzi, svolteranno a destra per via Giuseppe Capruzzi, a sinistra per viale Unità d’Italia, a sinistra per via Meucci, a destra per via Re David con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

– linea 22

in direzione Torre di Mizzo: i bus impegnato il sottopasso Duca degli Abruzzi, svolteranno a destra per via Giuseppe Capruzzi, a sinistra per viale Unità d’Italia, a sinistra per via Meucci, via Postiglione con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Vengono soppresse le fermate: Lattanzio/Nizza, Lattanzio/di Savoia, Postiglione/Pisacane.

2) l’istituzione del divieto di sosta ambo i alti, senso unico alternato e restringimento carreggiata e all’occorrenza divieto di transito su via Napoli (da angolo via Brigata Regina ad angolo via Ammiraglio Caracciolo) dal 31 agosto al 30 settembre. Sarà consentito il transito ai residenti, ai mezzi pubblici e ai mezzi di soccorso. In considerazione di questo l’Amtab informa che potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe e/o interessate dalla stessa.