La pioggia a Bari rovina i piani: ecco gli appuntamenti rinviati della giornata

La pioggia rovina i piani della città e alcuni appuntamenti della giornata sono stati rinviati. A causa delle incerte condizioni meteorologiche, infatti la prima serata del “Premio Nino Rota 2025”, in programma questa sera alle ore 20.30 nel Chiostro Santa Chiara a Bari Vecchia, è rinviata a lunedì 1° settembre, nello stesso posto e alla stessa ora. Resta confermata, come da programma, la seconda serata del Premio, che si svolgerà regolarmente domani, domenica 31 agosto, a partire dalle ore 20 nel Chiostro Santa Chiara a Bari vecchia (ex Convento San Francesco della Scarpa).

Dopo il rinvio del venerdì, le previsioni meteo rendono necessario anche lo spostamento del concerto previsto sabato, con Chiara Civello.

Il NoJazz 2025, rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Noicàttaro in collaborazione con Bass Culture srl, potrà quindi svolgersi in sicurezza dal 31 agosto al 2 settembre .

Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale, dedicata al grande Pino Daniele, indimenticabile voce e anima della musica italiana. Un tributo sentito e appassionato che prenderà vita in tre serate di concerti gratuiti in Piazza Umberto I, nel cuore della città, con protagonisti Chiara Civello, Enzo Avitabile e Joe Barbieri – artisti di straordinario talento che, nel corso della loro carriera, hanno condiviso il palco o collaborato con il cantautore partenopeo.

Sul palco si alterneranno interpreti straordinari che hanno fatto della ricerca musicale e della contaminazione la loro cifra stilistica. La rassegna inaugura domenica 31 agosto alle 21 con JOE BARBIERI, cantautore napoletano che ha saputo fondere canzone d’autore, jazz e world music in uno stile inconfondibile, amato in Italia e nel mondo. Autore di una discografia preziosa, Barbieri ha collaborato con artisti come Omara Portuondo, Stacey Kent, Jorge Drexler, Stefano Bollani e Luz Casal, costruendo un percorso originale e coerente. A Noicàttaro si esibirà in quartetto con Daniele Sorrentino al basso, Bruno Marcozzi alla batteria e Andrea Rea al pianoforte, proponendo un repertorio che ripercorre i momenti più intensi della sua carriera e anticipa le sonorità di “Big Bang”, il nuovo album di inediti in uscita ad aprile 2025. Con la sua voce calda e le sue composizioni intrise di eleganza e lirismo, Barbieri condurrà il pubblico in un’esperienza musicale intima e sofisticata.

Il viaggio musicale prosegue Lunedì 1 settembre con ENZO AVITABILE per un viaggio musicale intimo e coinvolgente che ripercorre in chiave acustica gli ultimi dodici anni della sua produzione discografica. Con Gianluigi Di Fenza alla chitarra ed elettronica ed Emidio Ausiello alle percussioni, Avitabile attinge ai brani più significativi dei suoi lavori, da Salvamm ‘O Munno a Black Tarantella, passando per Sacro Sud, Festa Farina e Forca e Napoletana. Un concerto che è al tempo stesso racconto e rito, in cui il cantautore partenopeo guida il pubblico in un percorso emotivo attraverso il suo linguaggio musicale originale, divenuto punto di riferimento internazionale per la world music. Due volte Premio Tenco, vincitore di David di Donatello e Nastro d’Argento per le sue colonne sonore, Avitabile ha collaborato con artisti del calibro di James Brown, Tina Turner, Bob Geldof, Franco Battiato, Manu Dibango e Pino Daniele, portando nel mondo la voce profonda del Sud.

La serata conclusiva di NoJazz è in programma Martedì 2 settembre, sempre alle 21, con l’eleganza internazionale di CHIARA CIVELLO, voce raffinata e cosmopolita, capace di attraversare confini sonori e linguistici. Cantautrice, pianista e chitarrista, Civello è considerata una delle interpreti italiane più apprezzate all’estero, con un percorso che intreccia jazz, soul, pop e la poesia della musica brasiliana. Formata al Berklee College of Music di Boston e scoperta dal leggendario produttore Russ Titelman, Chiara Civello ha inciso per Verve Records, collaborando con icone come Burt Bacharach, Gilberto Gil, Chico Buarque e James Taylor. Il suo sarà un set intimo e avvolgente, per un concerto che diventa viaggio emotivo tra improvvisazione e melodia, dove ogni brano è un rifugio sonoro.

NoJazz si conferma un progetto culturale che, da cinque anni, porta nel cuore della città di Noicattaro nomi di spicco del panorama nazionale e internazionale, trasformando la piazza in un palcoscenico vibrante, dove musica e bellezza si incontrano per dare vita a esperienze indimenticabili.