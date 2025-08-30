Bari, al via nuova stagione per l’Orchestra Sinfonica Città Metropolitana

È pronta a ripartire la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari che da settembre sarà in tour con “SanremoTop: il vincitore è…”, un viaggio tra i successi del Festival negli anni ’50-’70. Dopo la pausa di agosto, torna a settembre la stagione concertistica estiva 2025 dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, con una nuova serie di appuntamenti che porteranno la grande musica nei comuni del territorio. Il primo appuntamento è lunedì 1°settembre, alle ore 20.30, nel Piazzale del Municipio a Binetto.

Il programma, intitolato “SanremoTop: il vincitore è…”, propone un percorso musicale tra i brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo negli anni ’50, ’60 e ’70, attraverso arrangiamenti originali di Marco Grasso e Christian Ugenti su commissione dell’ICO di Bari. In programma successi immortali come: Nel blu dipinto di blu, 24mila baci, Nessuno mi può giudicare, Zingara, Dio come ti amo, Il cuore è uno zingaro, Piove (Ciao ciao bambina), La prima cosa bella, Un’emozione da poco e tanti altri capolavori che hanno segnato la memoria collettiva. Sul palco con l’’Orchestra diretta dal maestro Marco Grasso, la voce solista di Lidia Schillaci, interprete di grande talento e versatilità.

“Siamo felici di presentare il programma di settembre che completa una programmazione estiva davvero ricca ed entusiasmante – dichiara Francesca Bottalico, consigliera delegata alle Politiche Socio-Culturali -. Quest’anno abbiamo portato la musica in spazi inediti, come le sedi universitarie e gli orti urbani, registrando una grandissima partecipazione di cittadini e cittadine di ogni età. È stato un segnale forte di quanto la cultura possa creare legami e comunità. E non ci fermiamo qui: continueremo con nuove sorprese nei prossimi appuntamenti. Un ringraziamento speciale va all’orchestra, alle amministrazioni comunali che ci hanno ospitato, al direttore e agli uffici che hanno reso possibile tutto questo”. L’iniziativa rientra nel progetto “Ricominciano: l’ICO per il sociale”, con cui la Città Metropolitana di Bari conferma la volontà di avvicinare la musica sinfonica al più vasto pubblico, valorizzando al contempo luoghi e comunità del territorio.

Qui di seguito i prossimi appuntamenti:

Martedì 2 settembre – Bitonto, Piazza Aldo Moro – ore 20.00

Mercoledì 3 settembre – Rutigliano, Piazza XX Settembre – ore 20.30

Giovedì 4 settembre – Bari, Kursaal Santalucia – ore 21.00

Venerdì 5 settembre – Turi, Piazza Silvio Orlandi – ore 19.30

Sabato 6 settembre – Triggiano, Piazza Vittorio Veneto – ore 20.30

Lunedì 8 settembre – Capurso, Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo – ore 20.30

Martedì 9 settembre – Polignano, Piazza Aldo Moro – ore 21.00

Foto Facebook Francesca Pietroforte