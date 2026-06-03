Spiagge sostenibili e inclusive, nasce in Puglia il riconoscimento “Granello d’Oro”

Annunci

La Regione Puglia lancia “Granello d’Oro”, il nuovo riconoscimento dedicato alle spiagge che si distinguono per qualità dei servizi, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e tutela degli ecosistemi costieri. L’iniziativa rientra nella strategia regionale “Mare Democratico”, il percorso avviato per rendere il mare sempre più accessibile e fruibile per tutti. Il nuovo sistema di valutazione è stato presentato a Bari dall’assessora regionale al Paesaggio e alla Costa Marina Leuzzi, alla presenza del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Antonio Gianpietro e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto balneare.

Da domani, 4 giugno, e fino al 10 luglio, sarà aperta la fase sperimentale del progetto attraverso una call rivolta ai titolari di concessioni demaniali marittime e ai Comuni costieri. Le candidature dovranno essere presentate tramite la piattaforma telematica regionale. Il riconoscimento sarà assegnato alle spiagge che adotteranno standard superiori rispetto a quelli già previsti dalla normativa regionale e dall’Ordinanza balneare 2026. Saranno valutati diversi aspetti, tra cui l’accessibilità per le persone con disabilità, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’utilizzo di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, i servizi per le famiglie, le attività sportive all’aperto e le iniziative per la tutela dell’ambiente costiero.

Il sistema di classificazione prevede due livelli di qualità: L1, corrispondente a “qualità buona”, e L2, definito “qualità eccellente”. I livelli saranno rappresentati da uno o due granelli dorati riportati sulla targa identificativa assegnata alle strutture premiate. La Regione ha inoltre attivato una sezione dedicata sul portale istituzionale “Granello d’Oro”, dove saranno disponibili documentazione, avvisi pubblici, criteri di valutazione e tutte le informazioni utili per partecipare all’iniziativa. Le spiagge che otterranno il riconoscimento entreranno progressivamente a far parte della futura “Rete delle Spiagge Sostenibili di Puglia”, consultabile attraverso una mappa geolocalizzata online. L’obiettivo è valorizzare le esperienze più virtuose lungo la costa pugliese e rafforzare ulteriormente la qualità dell’offerta turistica regionale, affiancando il nuovo riconoscimento ad altri marchi già consolidati come Bandiera Blu, Bandiera Lilla ed Eco-Schools.

Foto Pixabay