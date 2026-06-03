Attivisti Flotilla trattenuti in Libia, l’appello dalla Puglia: “Serve accelerazione diplomatica”

Annunci

Prosegue la mobilitazione per ottenere il rientro in Italia di Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due attivisti pugliesi della Global Sumud Flotilla trattenuti in Libia dal 24 maggio scorso. A intervenire sulla vicenda è Legacoop Puglia, che ha espresso preoccupazione per il protrarsi del fermo e per la mancanza di informazioni certe sulle loro condizioni. In una nota, l’associazione chiede al Governo italiano e alle istituzioni competenti di intensificare gli sforzi diplomatici per favorire il ritorno dei due attivisti.

“Di fronte alla mancanza di notizie certe sulle loro condizioni e sugli sviluppi della vicenda – si legge nella nota – chiediamo che il Governo italiano e tutte le istituzioni competenti continuino ad attivarsi con la massima determinazione sul piano diplomatico per ottenere il loro immediato rientro in Italia”. Legacoop Puglia sottolinea inoltre la delicatezza della situazione, evidenziando la necessità di garantire tutela e assistenza ai due cittadini pugliesi impegnati in una missione umanitaria.

“Si tratta di una vicenda molto delicata che richiede la massima attenzione per garantire tutela e assistenza a due nostri concittadini impegnati in una missione umanitaria e fare tutto il possibile affinché i loro diritti siano pienamente rispettati”, prosegue il comunicato. Nel richiamare i valori della solidarietà e della libertà, l’associazione auspica una rapida soluzione della vicenda. “Nei giorni in cui il Paese celebra gli ottant’anni della Repubblica italiana, Legacoop Puglia richiama il valore della solidarietà, della libertà e della dignità della persona, principi che devono guidare l’azione delle istituzioni e l’attenzione dell’opinione pubblica”, conclude la nota, auspicando “una immediata e positiva soluzione della vicenda”.

Foto repertorio