Intervento straordinario di pulizia questa mattina a Pane e pomodoro. Si è proceduto anche a “riaggiustare” la parte della sabbia, con un macchinario specifico. L’Amiu ha provveduto anche a ripulire le piazzole. “La spiaggia ad accesso libero è ora in ottime condizioni e in grado di accogliere le migliaia di persone che soprattutto nel fine settimana affollano il litorale, ci sono anche tanti turisti”, spiegano dal comitato di residenti.
Bari, a Pane e pomodoro pulizia straordinaria
Gli interventi questa mattina
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