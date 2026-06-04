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Bari, a Pane e pomodoro pulizia straordinaria

Gli interventi questa mattina

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Giugno 2026 - 10:25
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  • 33 sec
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Intervento straordinario di pulizia questa mattina a Pane e pomodoro. Si è proceduto anche a “riaggiustare” la parte della sabbia, con un macchinario specifico. L’Amiu ha provveduto anche a ripulire le piazzole. “La spiaggia ad accesso libero è  ora in ottime condizioni e in grado di accogliere le migliaia di persone che soprattutto nel fine settimana affollano il litorale, ci sono anche tanti turisti”, spiegano dal comitato di residenti.

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