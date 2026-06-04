Bari, la Brt avanza: cantieri su corso Benedetto Croce e nuova fermata in via Fanelli

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I cantieri del Bus Rapid Transit non si fermano. Dalla prossima settimana i lavori per la realizzazione della linea Lilla del BRT di Bari avanzeranno su corso Benedetto Croce, dove è prevista anche la realizzazione della fermata di via Fanelli. Il progetto, finanziato con fondi PNRR – Next Generation EU, punta a dotare la città di un sistema di trasporto rapido di massa completamente elettrico, articolato in quattro linee: Blu, Rossa, Verde e Lilla.

La rete complessiva si estende per quasi 24 chilometri, con 108 fermate e 83 pensiline tecnologicamente avanzate. Ad oggi sono stati completati circa 17 chilometri di nuova carreggiata stradale. I lavori procedono attraverso microcantieri distribuiti in diverse zone della città, su corsie riservate e con semafori prioritari. La linea Lilla, lunga quasi 8 chilometri, collega il Parco Due Giugno alla Stazione Centrale, attraversando i quartieri Carrassi, San Pasquale, Murat, Madonnella e Libertà. Il tracciato conta 50 incroci e 19 fermate. Il cantiere ha già interessato corso Italia, viale della Costituente, viale Einaudi e via Della Resistenza.

A spiegare il ruolo della linea è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi: «La linea Lilla rivestirà un ruolo strategico nella riorganizzazione del trasporto pubblico urbano, perché garantirà collegamenti rapidi dal centro di Bari al quartiere Carrassi, attraversando San Pasquale, Murat, Madonnella e Libertà, al servizio di un territorio che raccoglie decine di migliaia di persone, tra residenti, operatori commerciali e pendolari. Per quanto riguarda la linea Lilla, il cantiere ha già interessato corso Italia, viale della Costituente, viale Einaudi e via Della Resistenza, su cui stiamo lavorando in questi giorni. Dalla prossima settimana avanzeremo ulteriormente, raggiungendo anche corso Benedetto Croce, all’altezza del parco Gargasole, e realizzeremo la fermata di via Fanelli. Il principale timore espresso dai commercianti nel corso degli incontri degli ultimi mesi, è la perdita di alcuni posti auto per fare spazio alla corsia del BRT. Alla vigilia dell’avvio del cantiere, mi sento di rassicurare tutti, ricordando che proprio nell’area dell’ex Caserma Rossani stiamo costruendo un enorme parcheggio interrato da 500 posti auto, con stalli per biciclette e ciclomotori, e servizi per gli utenti. Questo consentirà, insieme all’entrata in funzione del BRT, di rivoluzionare completamente la mobilità di Carrassi, consentendo di decongestionare il traffico e collegarlo in modo rapido ed efficiente con il centro città e con gli altri quartieri limitrofi».

Per consentire l’avvio dei lavori su corso Benedetto Croce sarà firmata nelle prossime ore un’ordinanza che prevede il divieto di transito, eccetto per i frontisti, nel tratto compreso tra largo Ciaia e via Gargasole, per tutta la durata dei lavori.