Bari, fermato tir con tachigrafo falsato: sospesa patente

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Nella giornata di ieri, 3 giugno, un autotrasportatore è stato sottoposto ad accertamenti dal personale della Polizia Locale di Bari; al termine del controllo è emerso che il tachigrafo digitale che equipaggiava l’autoarticolato era munito di un congegno elettronico finalizzato a falsare i dati sui tempi di guida, riposo e velocità, utilizzato per eludere i controlli. Il congegno veniva attivato e disattivato all’occorrenza con un telecomando. Il congegno elettronico è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca, mentre per il conducente sono scattate pesanti sanzioni pecuniarie nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi. Resta alta l’attenzione da parte della Polizia Locale di Bari nei controlli ai veicoli pesanti per la maggiore sicurezza sulle nostre strade.