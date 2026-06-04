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Assaltato bancomat a Canosa, minacciato vigilante

Ladri in fuga

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Giugno 2026 - 09:53
assalto bancomat 1
  • 53 sec
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Il bancomat della filiale della banca Credem di Canosa di Puglia, nel nord Barese, è stato fatto esplodere pochi minuti prima delle cinque del mattino. La potente deflagrazione ha danneggiato la struttura esterna all’istituto di credito.

Ad agire è stato un gruppo di almeno quattro persone col volto coperto che è stato sorpreso da un vigilante di un istituto privato con cui c’è stato un scambio di minacce seguito dalla fuga dei quattro su un’auto scura.
Sulla strada su cui si trova la banca, via Kennedy e su un tratto di quella che la precede, via Corsica, erano stati posizionati chiodi a quarto punte per coprire la fuga della banda. Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a portare via il contante. Indaga la polizia.

«A distanza di pochi mesi dall’assalto al bancomat della filiale del Credito Cooperativo Canosa-Loconia in zona 167, la nostra città questa notte – afferma il sindaco di Canosa, Vito Malcangio – è stata interessata da un nuovo episodio criminoso, perpetrato ai danni del bancomat della Banca Credem in via Kennedy.

Desidero esprimere vicinanza e solidarietà agli abitanti della zona, svegliati alle prime luci dell’alba impauriti dal forte boato. Comprendo e condivido lo sdegno della nostra comunità, massima è la fiducia nei confronti delle Forze dell’Ordine e della Magistratura che sono sicuro assicureranno alla giustizia coloro che si sono resi protagonisti di questo atto vile».

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