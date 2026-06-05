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Carte d’identità elettroniche, a Bari aperture straordinarie nel weekend per il rilascio

Obiettivo favorire la sostituzione delle carte d’identità cartacee, in vista della scadenza della loro validità fissata al prossimo 3 agosto

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Giugno 2026 - 16:06
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  • 2 min
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Aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Bari per agevolare il rilascio delle Carte d’identità elettroniche e ridurre i tempi di attesa. Lo rende noto la ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici del Comune. Domani, sabato 6 giugno saranno aperti eccezionalmente cinque sportelli presso la sede centrale dell’Anagrafe di largo Fraccacreta. Dalle 9 alle 13 il personale comunale evaderà circa 100 richieste di rilascio della Carta d’identità elettronica.

L’iniziativa rientra nelle misure adottate dall’amministrazione per favorire la progressiva sostituzione delle carte d’identità cartacee, in vista della scadenza della loro validità fissata al prossimo 3 agosto. Per questo motivo gli uffici di largo Fraccacreta resteranno aperti anche nel pomeriggio, dal lunedì al giovedì della prossima settimana, dalle 15.30 alle 18. Una seconda apertura straordinaria è già prevista per sabato 13 giugno, sempre dalle 9 alle 13, quando saranno attivi quattro sportelli dedicati al rilascio di ulteriori 80 Carte d’identità elettroniche.

Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione, da effettuare presentandosi presso una delle sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Roberto da Bari, via Trevisani, corso Vittorio Veneto, Palese, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi e Santo Spirito, oppure contattando il numero 080 5772390 dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17. “Stiamo cercando di rispondere alle legittime esigenze di tutti i cittadini che devono rinnovare il documento d’identità o richiedere il rilascio della Carta d’identità elettronica – spiega la vicesindaca Giovanna Iacovone, con delega ai Servizi demografici –. Per le situazioni di comprovata necessità il rilascio in tempi rapidi è sempre garantito”. La vicesindaca ha inoltre ringraziato il personale degli uffici demografici per l’impegno assicurato nelle ultime settimane, nonostante le carenze di organico, per far fronte all’aumento delle richieste registrato sul territorio.

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