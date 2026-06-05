Incendi boschivi, in Puglia rinforzata la difesa: la Regione “schiera” due elicotteri

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La Protezione civile della Regione Puglia potrà contare, per i prossimi tre anni, su una flotta di due elicotteri dedicati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. È stato infatti firmato il contratto di aggiudicazione del servizio triennale di lavoro aereo con la società Eliossola srl, che garantirà la disponibilità dei velivoli durante il periodo di maggiore rischio incendi.

L’iniziativa arriva in vista dell’avvio del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, fissato dal 15 giugno al 15 settembre su tutto il territorio regionale. Negli ultimi anni la Puglia ha potuto fare affidamento esclusivamente sui mezzi aerei dello Stato, mentre ora potrà disporre di una propria dotazione operativa.

I due elicotteri saranno basati presso l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e l’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie e resteranno operativi per 70 giorni tra giugno e settembre. I velivoli saranno impiegati a supporto delle squadre a terra e delle attività coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione civile regionale.

Durante la campagna antincendio, ciascuna base garantirà una fascia minima di operatività di dieci ore al giorno. In caso di emergenza, gli elicotteri dovranno decollare entro 15 minuti dalla richiesta della sala operativa durante l’orario di presidio ordinario, mentre fuori da tale fascia il tempo massimo di attivazione sarà di 40 minuti.

L’assessora regionale alla Gestione delle emergenze, Debora Ciliento, ha sottolineato come la presenza dei mezzi sul territorio consentirà interventi più rapidi a supporto di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari di protezione civile, contribuendo a limitare i danni provocati dagli incendi e a rafforzare l’efficacia della campagna antincendio boschivo.

Gli equipaggi saranno composti da piloti e tecnici specializzati, in possesso delle certificazioni previste dall’Enac e delle qualifiche specifiche per le attività di antincendio boschivo. Il servizio sarà coordinato con i velivoli antincendio dello Stato per garantire la massima efficacia degli interventi sul territorio regionale.