Dal tango a Hitchcock, il Cortile dell’Ateneo di Bari diventa il salotto culturale dell’estate

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Otto serate sotto le stelle, tra jazz, tango, letteratura e cinema muto. Il Cortile dell’Ateneo di Bari si prepara a una nuova stagione culturale estiva, con il cartellone messo a punto dalla Camerata Musicale Barese, con la direzione artistica del maestro Dino De Palma, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Gli appuntamenti vanno dal 2 luglio al 27 agosto e si articolano in due rassegne: “Notti di Stelle”, alla sua 33ª edizione, e “I Giovedì della Camerata”, format alla quarta edizione. Le serate di “Notti di Stelle” saranno precedute dall’aperitivo delle ore 20, mentre gli appuntamenti de “I Giovedì della Camerata” prevedono ingresso alle 20.30 e inizio spettacolo alle 21.

Si parte il 2 luglio con “Astor. Un secolo di tango”, produzione del Balletto di Roma dedicata all’universo musicale di Astor Piazzolla, con Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneón e fisarmonica, i danzatori del Balletto di Roma e i tangueri Cristina e Leonardo Elias. Il 9 luglio sarà la volta di Gianrico Carofiglio e Danilo Rea con la prima nazionale di “Le perfezioni provvisorie”, incontro tra parola e improvvisazione musicale costruito attorno ai temi dell’errore, dell’incertezza e della libertà creativa. Il 16 luglio il giornalista e scrittore Federico Rampini, insieme a suo figlio Jacopo Rampini, guiderà la conversazione-spettacolo “A cosa serve l’America?”, riflessione sui nuovi equilibri geopolitici internazionali accompagnata dalle musiche di Bernstein e Gershwin interpretate dal soprano Veronica Granatiero e dal pianista Nicolò Cafaro. Il 23 luglio “Notti di Stelle” renderà omaggio a Pino Daniele con “Napule è… Il mondo di Pino Daniele”: sul palco la voce di Mario Rosini e l’Orchestra Suoni del Sud, diretta da Mario Longo. Il 30 luglio sarà la volta di Edoardo Prati con la conversazione “Per cui t’a così distrutto questo amore?”, dedicata all’evoluzione del sentimento amoroso nella letteratura italiana, cui seguirà il concerto “Poker di Contrabb-assi” di The Bass Gang, ensemble di quattro contrabbassi tra repertorio classico, jazz e colonne sonore. Il 6 agosto spazio all'”Omaggio a Guido Di Leone”, tributo al chitarrista e compositore recentemente scomparso, con una formazione che include Francesca Leone, Fabrizio Bosso, Roberto Ottaviano, Aldo Di Caterino, Bruno Montrone e Mimmo Campanale. Il 20 agosto il cartellone celebrerà il centenario della nascita di Miles Davis con “Round About Miles”, progetto narrativo e musicale firmato da Ugo Sbisà, con Flavio Boltro, Roberto Ottaviano, Eugenio Macchia, Giuseppe Bassi e Lorenzo Tucci. Gran finale il 27 agosto con la conversazione “Tutti i colori del giallo” della scrittrice barese Gabriella Genisi, seguita da “The Lodger. Molinelli dirige Hitchcock”: il celebre film muto di Alfred Hitchcock proiettato con colonna sonora originale composta e diretta da Roberto Molinelli, eseguita dal vivo dall’Ensemble Spazio Musica.

Alla presentazione del cartellone, tenutasi a Palazzo Ateneo, sono intervenuti il rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Roberto Bellotti, la presidente della Camerata Gianna Fratta, l’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano e il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio. Il rettore Bellotti ha sottolineato come iniziative di questo tipo contribuiscano «a un percorso di crescita che trasforma progressivamente Bari da città con università a città universitaria», aggiungendo che si tratta di «un percorso continuo che si sviluppa nel tempo». La presidente Fratta ha spiegato la formula delle due rassegne: «Da una parte c’è la storia di Notti di Stelle, dall’altra I Giovedì della Camerata, un format nuovo che piace molto al pubblico perché offre non soltanto spettacoli, ma anche racconti e approfondimenti», una formula che «ha funzionato e continua a funzionare». L’assessora Romano ha definito il cartellone «un palinsesto di grande qualità», capace di animare un’area della città meno frequentata d’estate, aggiungendo: «Siamo molto contenti di questa collaborazione». Ponzio ha ricordato come la collaborazione tra Camerata Musicale Barese e Puglia Culture si sia rivelata «straordinariamente efficace sia per l’Università sia per il mondo dello spettacolo dal vivo», precisando che «più che di eventi, preferisco parlare di operazioni culturali» e definendo l’Ateneo «uno strumento fondamentale della città per immaginare e costruire politiche culturali e universitarie sempre più efficaci».

Il presidente onorario della Camerata Musicale Barese, Giuliano Volpe, ha ricordato come il percorso si sia consolidato soprattutto dopo la pandemia, con l’obiettivo di restituire l’Ateneo alla città come spazio pubblico: «Questo palazzo, costruito dopo l’Unità d’Italia per volontà congiunta del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio, appartiene alla comunità», ha affermato, sottolineando che «I Giovedì della Camerata vanno esattamente in questa direzione, contribuendo alla crescita della vita culturale cittadina e portando la cultura fuori dai luoghi tradizionalmente deputati ad ospitarla». Il direttore artistico Dino De Palma ha infine richiamato l’attenzione sull’impegno nella formazione del pubblico del futuro: «Andiamo nelle scuole con spettacoli mirati perché vogliamo far crescere gli spettatori di domani», ricordando gli oltre tremila studenti incontrati negli ultimi anni in tutta la regione.

Le due rassegne sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari. Gli abbonamenti a “Notti di Stelle” (4 eventi) vanno da 80 a 100 euro, quelli per l’intera stagione (8 eventi) da 140 a 160 euro, acquistabili anche con Carte Cultura e Carta Docente presso il botteghino della Camerata in Via Sparano 141. I biglietti per i singoli eventi di “Notti di Stelle” vanno da 25 a 35 euro (aperitivo e concerto), quelli per “I Giovedì della Camerata” costano 15 euro, acquistabili anche online su vivaticket, webtic.it e cameratamusicalebarese.it.