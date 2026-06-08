A Modugno #StaccaliTutti: volontari in azione contro le affissioni abusive

A Modugno arriva #StaccaliTutti, la challenge nazionale promossa da Retake per contrastare il fenomeno delle affissioni abusive e degli sticker applicati senza autorizzazione sugli arredi urbani, promuovendo la cura degli spazi pubblici attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.

L’appuntamento è in programma oggi, lunedì 8 giugno, alle ore 17.30 presso la fermata degli autobus di piazza Garibaldi, nelle vicinanze del civico 47, dove volontari e cittadini si ritroveranno per un intervento dedicato alla rimozione di adesivi e materiali affissi abusivamente, contribuendo a restituire decoro a uno degli spazi più frequentati della città.

Lanciata da Retake Roma e rapidamente diffusasi in numerose realtà territoriali, la challenge #StaccaliTutti rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva capace di produrre risultati visibili e immediati. Attraverso azioni semplici, diffuse e replicabili, i cittadini possono infatti contribuire direttamente al miglioramento dello spazio pubblico e alla valorizzazione del territorio.

L’iniziativa vuole anche richiamare l’attenzione sull’impatto che sticker e affissioni abusive hanno sul decoro urbano. Pensiline, pali, cabine e altri elementi dell’arredo cittadino vengono spesso utilizzati come supporti impropri, generando una percezione di trascuratezza che finisce per incidere sulla qualità complessiva degli spazi condivisi.

«Con #StaccaliTutti vogliamo lanciare un messaggio semplice ma importante: ogni cittadino può contribuire concretamente alla cura della città», spiega Nicola De Benedictis, responsabile di Retake Modugno. «La tutela del bene comune passa anche da piccoli gesti capaci di produrre cambiamenti tangibili. Iniziative come questa dimostrano che la partecipazione civica può incidere positivamente sul decoro urbano e rafforzare il senso di responsabilità collettiva verso gli spazi che appartengono a tutti».



Per partecipare è possibile iscriversi tramite l’App Retake oppure al link: L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.Per partecipare è possibile iscriversi tramite l’App Retake oppure al link: shorturl.at/NBYol

Appuntamento: lunedì 8 giugno 2026, ore 17.30

Luogo: Piazza Garibaldi, nei pressi del civico 47, Modugno (BA), presso la fermata degli autobus.