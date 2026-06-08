Lo scrutinio ha parlato chiaro. A Trani, dopo una notte di attesa con i due candidati praticamente appaiati, Marco Galiano conquista la fascia di sindaco con il 51,14% dei voti. Una vittoria di misura su Angelo Guarriello, che si ferma al 48,86%, al termine di una conta durata fino all’ultima delle 54 sezioni.
Tutt’altra storia a Molfetta, dove il responso delle urne non ha lasciato spazio ai colpi di scena. Manuel Minervini chiude con il 67,47% dei voti, lasciando a Pietro Mastropasqua poco più di un terzo dei consensi. Un margine netto, che racconta una città orientata in modo deciso verso il centrosinistra.
Puglia, i ballottaggi: a Trani e Molfetta il centrosinistra trionfa con Galiano e Minervini
A Trani sfida decisa per un soffio
Lo scrutinio ha parlato chiaro. A Trani, dopo una notte di attesa con i due candidati praticamente appaiati, Marco Galiano conquista la fascia di sindaco con il 51,14% dei voti. Una vittoria di misura su Angelo Guarriello, che si ferma al 48,86%, al termine di una conta durata fino all’ultima delle 54 sezioni.
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