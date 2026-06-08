LUNEDì, 08 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,908 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,908 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia, i ballottaggi: a Trani e Molfetta il centrosinistra trionfa con Galiano e Minervini

A Trani sfida decisa per un soffio

Pubblicato da: redazione | Lun, 8 Giugno 2026 - 17:35
Voto Elezioni
  • 49 sec
Annunci

fal


Lo scrutinio ha parlato chiaro. A Trani, dopo una notte di attesa con i due candidati praticamente appaiati, Marco Galiano conquista la fascia di sindaco con il 51,14% dei voti. Una vittoria di misura su Angelo Guarriello, che si ferma al 48,86%, al termine di una conta durata fino all’ultima delle 54 sezioni.
Tutt’altra storia a Molfetta, dove il responso delle urne non ha lasciato spazio ai colpi di scena. Manuel Minervini chiude con il 67,47% dei voti, lasciando a Pietro Mastropasqua poco più di un terzo dei consensi. Un margine netto, che racconta una città orientata in modo deciso verso il centrosinistra.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Puglia, i ballottaggi: a Trani e...

Lo scrutinio ha parlato chiaro. A Trani, dopo una notte di...
- 8 Giugno 2026
Cronaca

Cellulari in carcere a Bari, il...

La presenza di telefoni cellulari e dispositivi elettronici all'interno delle carceri...
- 8 Giugno 2026
Segnalato da voi

Bari, non solo erbaccia: “Verde urbano...

Non solo erba incolta, a Bari fa discutere anche la condizione...
- 8 Giugno 2026
Dalla città

A Bari sterilizzazioni gratuite per pitbull...

Prende il via a Bari un'iniziativa dedicata alla tutela e al...
- 8 Giugno 2026