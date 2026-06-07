Il 20% della popolazione pugliese fuma. L’identikit del consumatore che perde 20 minuti di vita a sigaretta

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In Italia si contano quasi 10 milioni di fumatori quotidiani, un esercito del tabacco che ogni giorno consuma non solo salute, ma anche economia personale. I numeri, aggregati in occasione del World No Tobacco Day sulla base dei dati ufficiali aggiornati Istat, Iss e Passi, tracciano un quadro allarmante. Fumare non sottrae solo anni alla vita, ma si traduce in una rinuncia sistematica a progetti concreti: affitti non pagati, vacanze saltate, traguardi che non si raggiungeranno. Ogni giorno, nel nostro Paese, 255 persone muoiono per cause direttamente riconducibili al fumo.L’impatto biologico del tabagismo è stato recentemente quantificato da uno studio dell’University College di Londra (Jackson et al., 2024), pubblicato sulla rivista scientifica Addiction.

I ricercatori hanno calcolato che ogni singola sigaretta brucia in media 20 minuti di vita: nello specifico, 17 minuti per gli uomini e 22 per le donne. Considerando che un fumatore medio italiano consuma circa 12 sigarette al giorno (con il 22% della platea che supera il pacchetto intero), il conto finale è drammatico: in un solo anno si perdono 1.460 ore di aspettativa di vita (circa 61 giorni), che diventano oltre 600 giorni – più di un anno e mezzo – nell’arco di un decennio.Accanto al bilancio sanitario c’è quello economico, aggravato dai rincari scattati a gennaio e maggio 2026 previsti dalla Legge di Bilancio. Con un prezzo medio di 5,50 euro a pacchetto, chi fuma 12 sigarette al giorno spende oggi 1.204 euro all’anno, cifra che lievita a ben 12.040 euro in dieci anni.

Una spesa fissa che non accenna a diminuire, nonostante il mercato stia cambiando rapidamente: in soli quattro anni l’uso di sigarette elettroniche e tabacco riscaldato è quasi raddoppiato, balzando dal 3,9% al 7,4%.Secondo il Report Istat, i fumatori in Italia sono esattamente 9.999.000, pari al 18,6% della popolazione dagli 11 anni in su. Sebbene gli uomini fumino ancora di più (22,3% contro il 15,2% delle donne), il divario di genere si è ridotto a 7,1 punti percentuali rispetto ai 9,2 di dieci anni fa, a causa di un preoccupante aumento del consumo femminile nelle fasce d’età tra i 18 e i 44 anni. La fascia d’età più colpita in assoluto è quella tra i 25 e i 34 anni (27,4%).A livello geografico, il Mezzogiorno detiene la prevalenza più alta (20%), trainato dall’incremento nelle isole. La Puglia si allinea perfettamente alla media del Sud, registrando un tasso del 20% di fumatori sulla popolazione. La mappa italiana della dipendenza vede al vertice della classifica il Molise con un drammatico 29% di fumatori – il valore più alto d’Italia –, seguito da Piemonte (27,1%), Umbria e Campania. Sul fronte opposto, la Provincia Autonoma di Bolzano si conferma l’area più virtuosa del Paese con appena il 12,9% di fumatori, seguita da Trento (15,2%) e dal Friuli Venezia Giulia (22%).