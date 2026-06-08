Bari, al via il bonus caregiver da 500 euro: pubblicato l’avviso per il sostegno alle famiglie

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L’assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari, disponibile a questo link, l’avviso pubblico per “l’accesso al budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” (D.M. 8.1.2025 G.u. n. 104 del 7.5.2025), secondo quanto previsto dai criteri individuati dalla giunta regionale (provvedimento n. 1092 del 4.8.2025) e nei limiti del finanziamento assegnato dalla Regione Puglia al Comune di Bari, pari complessivamente a € 163.185,55.

L’avviso è rivolto ai caregiver familiari ossia coloro che assistono e si prendono cura del coniuge (o dell’altro componente dell’unione civile se si tratta di persone dello stesso sesso), i conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1, c. 36 della L. n. 76/2016, coloro che assistono un familiare o un affine entro il secondo grado o un familiare entro il terzo grado (per quest’ultimo caso nella sola eventualità di assenza o decesso dei genitori o del coniuge o del componente in caso di una unione civile o del convivente di fatto, qualora i beneficiari delle cure siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche cronica o degenerativa, non siano autosufficienti né in grado di prendersi cura di sé e siano riconosciuti invalidi e titolari di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

“Dietro ogni persona non autosufficiente – commenta Michelangelo Cavone – nella maggioranza dei casi c’è un familiare che ogni giorno se ne prende cura con dedizione, sacrificio e amore. Un impegno silenzioso che rappresenta una risorsa fondamentale, spesso invisibile e mai troppo gratificata, per la nostra comunità. Per questo motivo il rinnovo di questa misura, particolarmente attesa, è doppiamente importante, poiché riconosce concretamente il valore sociale del lavoro di cura svolto dai caregiver familiari e offre un sostegno, seppur parziale, a chi quotidianamente si fa carico di responsabilità e fatiche enormi.

Come amministrazione vogliamo continuare a prestare attenzione ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, rafforzando tutti gli strumenti esistenti che possano supportarle nel loro percorso di vita”.

Possono presentare domanda i caregiver che, alla data di presentazione delle istanze, siano in possesso dei seguenti requisiti:

· essere caregiver familiare, come definito dall’art. 1 c. 255 della L. 205/2017, di persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92 e titolare di indennità di accompagnamento, in vita e residente nel Comune di Bari

· residenza nel Comune di Bari

· attestazione del valore ISEE ordinario del caregiver non superiore a € 60.000, in caso di caregiver di adulti in condizione di disabilità

· attestazione del valore ISEE ordinario del caregiver non superiore a € 80.000, in caso di caregiver di minori in condizione di disabilità (che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il 18esimo anno di età).

Non possono essere ammesse alla misura le domande che, al momento della presentazione dell’istanza, sono presentate:

Ø per caregiver di un familiare deceduto

Ø per caregiver non residente nel Comune di Bari

Ø per caregiver di persone con disabilità ex art. 3, c. 3 della L. 104/92 e titolari dell’indennità di accompagnamento già beneficiari della misura di Sostegno familiare per le annualità 2023/24, 2025 e 2026

Ø per caregiver di persone con disabilità ex art. 3, c. 3 della L. 104/92 e titolari dell’indennità di accompagnamento ricoverati presso strutture residenziali socio-sanitarie e sanitarie assistenziali

Ø per caregiver di persone con disabilità ex art. 3, c. 3 della L. 104/92 e titolari dell’indennità di accompagnamento il cui ISEE ordinario del nucleo familiare sia superiore a 60.000 euro (in caso di adulti con disabilità)

Ø per caregiver di persone con disabilità ex art. 3, c. 3 della L. 104/92 e titolari dell’indennità di accompagnamento il cui ISEE ordinario del nucleo familiare sia superiore a 80.000 euro (in caso di minori con disabilità che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il 18esimo anno di età).

Le domande devono essere compilate e inviate, a pena di esclusione dalla misura, dal caregiver familiare o da un suo delegato sulla piattaforma online dedicata, disponibile a questo link. Tutte le comunicazioni agli interessati saranno trasmesse attraverso la stessa piattaforma telematica, con avviso e comunicazione inoltrata anche all’indirizzo mail indicato.

Il sistema genererà la graduatoria in ordine crescente del valore ISEE ordinario e, a parità di valore ISEE, prevarrà l’ordine cronologico di ricezione delle istanze (dalla più remota a quella più recente). Qualora le verifiche dovessero far emergere difformità rispetto a quanto dichiarato, la domanda sarà dichiarata decaduta.

Il contributo di € 500,00, una tantum, verrà erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Puglia.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del prossimo 18 luglio.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Segretariato sociale dell’assessorato al Welfare ai numeri 080 5772508/3972, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12, e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30. Mentre, per ciò che riguarda le funzionalità della piattaforma telematica e il relativo supporto informatico, è possibile inviare una mail all’indirizzo helpdesk.avvisocaregiver2026.bari@servizilocalispa.it.