L’anticiclone a Bari non molla la presa: sole e temperature in risalita fino a 30°C

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L’estate continua a dettare i suoi ritmi sul capoluogo pugliese. Secondo le ultime previsioni dei meteorologi di 3bmeteo, la città di Bari si appresta a vivere una nuova settimana caratterizzata da un tempo assolutamente stabile, asciutto e ampiamente soleggiato, privo di perturbazioni o scossoni sul fronte atmosferico. La presenza massiccia dell’anticiclone sul bacino del Mediterraneo garantirà cieli sereni da mattina a sera, ma l’elemento di maggiore novità sarà rappresentato dal progressivo aumento termico. La colonnina di mercurio, infatti, subirà un nuovo e deciso rialzo nei prossimi giorni: il picco di questa nuova ondata di calore è atteso tra le giornate di martedì e mercoledì, quando le temperature massime percepite in città oscilleranno diffusamente tra i 28°C e i 30°C. Non si tratterà, però, di una fiammata passeggera. Gli esperti confermano che l’alta pressione rimarrà la protagonista assoluta dello scenario meteorologico locale probabilmente anche nei giorni successivi, prolungando così le condizioni di totale stabilità. Per i baresi e per i primi turisti della stagione si prospettano quindi altre giornate ideali per le attività all’aperto e per la vita da spiaggia, in un contesto climatico che si preannuncia pienamente estivo.