Bari, non solo erbaccia: “Verde urbano abbandonato, ci sono alberi mai potati”

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Non solo erba incolta, a Bari fa discutere anche la condizione di alcuni alberi. L’ultima denuncia arriva dal San Paolo (ma molte ce ne sono state nel corso del tempo, anche da altre zone, come Palese), dove alcuni residenti hanno acceso i riflettori sulle condizioni di alcuni alberi in via Silvestri.

“Mi chiedo se sia normale avere gli alberi che toccano a terra – denuncia uan residente – in via silvestri si rischia ogni giorno se qualcuno attraversa di essere preso sotto con la macchina, voglio vedere se succede qualcosa. I vigili del fuoco come dovranno attraversare la via? A settembre scorso si diceva a gennaio…siamo arrivati di nuovo in estate e non si potranno tagliare per la vita dell’albero”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “La menutenzione del verde urbano non va fatta solo prima dell’estate, va fatta sempre – denuncia un’altra residente – ci sono zone dove tra erba e alberi il pericolo riguarda i pedoni o i disabili costretti a camminare per strada. Poi ci sono le zone sul mare, ho letto qualche giorno fa che sono in tempo perché l’estate deve ancora inziare, ma qui viviamo in Puglia, non al polo Nord, il mare lo viviamo anche in inverno”, conclude.