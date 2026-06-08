Piste ciclabili invase dalle erbacce. La denuncia è dei ciclisti baresi che hanno lanciato un appello ai Municipi e al Comune. “Le nostre piste ciclabili sono ufficialmente diventate la nuova foresta pluviale! L’immagine si riferisce al lungomare Vittorio Veneto, ma un po’ ovunque come per la pista ciclabile di via Unità d’Italia nella quale i rami degli alberi colpiscono chi ci passa da sotto. Ormai per pedalare in città non serve la bici, serve il machete.
Liberiamo i percorsi prima che l’erba alta diventi patrimonio Unesco? I ciclisti urbani ringraziano”.
Bari, piste ciclabili invase da erbacce e rami: la denuncia
Appello dei ciclisti ai Municipi e al Comune
Piste ciclabili invase dalle erbacce. La denuncia è dei ciclisti baresi che hanno lanciato un appello ai Municipi e al Comune. “Le nostre piste ciclabili sono ufficialmente diventate la nuova foresta pluviale! L’immagine si riferisce al lungomare Vittorio Veneto, ma un po’ ovunque come per la pista ciclabile di via Unità d’Italia nella quale i rami degli alberi colpiscono chi ci passa da sotto. Ormai per pedalare in città non serve la bici, serve il machete.
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