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Bari, marciapiede rotto e ferro che fuoriesce: “Ponte di Japigia pericoloso”

I residenti lanciano l'allarme

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Giugno 2026 - 14:35
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Marciapiede rotto con un pezzo di ferro che fuoriesce dallo stesso. Accade sul ponte di Japigia, a lanciare l’allarme sono i residenti che hanno convidiso le proprie preoccupazioni lamentando degrado e timori realativi alla sicurezza. “Guardate le condizioni del ponte a Japigia – sottolinea un residente – ma ci rendiamo conto che il ferro che fuoriesce da quella specie di marciapiede. E’ pericolosissimo, questo ponte sarebbe agibile?”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri che chiedono chiarimenti all’amministrazione, ma soprattutto il ripristino “per questioni di sicurezza”.

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