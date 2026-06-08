Corsi formativi in ambito meccatronico nella Bat: ok all’intesa

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“Abbiamo compiuto un passo importantissimo per l’ampliamento dell’offerta formativa per i nostri giovani: è stato sottoscritto l’accordo con cui il Comune di Barletta ha consegnato anticipatamente, per il tramite della Provincia BAT, un immobile ad uso scolastico all’ITC “Cuccovillo” di Bari, che attiverà da ottobre un percorso di formazione terziaria professionalizzante in ambito meccatronico nella nostra provincia”. Ne dà notizia il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto.

Si tratta di corsi di formazione tecnologica superiore a cui potranno accedere, tra gli altri, gli studenti dell’ITET “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta. L’immobile, di proprietà del Comune di Barletta, è situato in via Pirandello 22, ovvero l’ex scuola materna oggi in disuso.

“E’ un impegno che ci sta particolarmente a cuore e che portiamo avanti per assicurare nuove opportunità ai ragazzi della nostra terra, offrendogli dei corsi innovativi di alta specializzazione che, sicuramente, agevoleranno il loro inserimento nel mondo del lavoro. Ringrazio il sindaco di Barletta, Mino Cannito, per aver reso possibile questo progetto, in un percorso sinergico tra Comune e Provincia. Grazie anche ai dirigenti che hanno lavorato con grande determinazione, la dottoressa Rosa Dipalma del Comune di Barletta e l’ingegnere Lorenzo Fruscio della Provincia Bat”, conclude.