Laurearsi a Bari conviene: quasi tutti i laureati UniBa trovano lavoro entro cinque anni

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I laureati dell’Università di Bari trovano lavoro e sono soddisfatti del percorso fatto. È quanto emerge dal Rapporto AlmaLaurea 2026, che fotografa un ateneo in buona salute sia sul fronte della didattica che su quello degli sbocchi professionali.

I numeri parlano chiaro: l’86% degli studenti si dichiara soddisfatto dell’esperienza formativa, mentre a cinque anni dalla laurea il tasso di occupazione sfiora il 92%. Dati che, secondo il rettore Roberto Bellotti, dimostrano una coerenza concreta tra le competenze acquisite durante gli studi e il lavoro poi effettivamente svolto.

“I dati del rapporto AlmaLaurea 2026 confermano la solidità del percorso intrapreso dal nostro Ateneo e la qualità dell’impegno quotidiano della nostra comunità accademica. I numeri positivi evidenziati dalla rilevazione AlmaLaurea raccontano un Ateneo capace di accompagnare studentesse e studenti verso risultati formativi e professionali concreti: penso, in particolare, all’elevata soddisfazione verso l’esperienza formativa (86%) e agli ottimi livelli occupazionali a cinque anni (quasi il 92%), un evidente segnale della coerenza tra competenze acquisite e attività svolta. Sono risultati che ci incoraggiano a proseguire con determinazione nel rafforzamento della didattica, dell’orientamento, dei servizi agli studenti e del dialogo con il territorio e il mondo del lavoro. L’obiettivo resta quello di offrire percorsi sempre più qualificati, inclusivi e capaci di generare opportunità per le nuove generazioni e per lo sviluppo della Puglia”, ha dichiarato il rettore Bellotti.