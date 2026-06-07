Bari, disordini in piazza Redentore: schiamazzi e lanci di bottiglie

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Ancora una notte di caos in Piazza del Redentore. Residenti svegliati da urla e schiamazzi hanno assistito a gruppi di ragazzi che si lanciavano bottiglie di birra, arrivando a colpire anche le auto in sosta. “Non è più un episodio isolato ma un problema che si ripete troppo spesso. Servono rispetto per il quartiere e interventi immediati per garantire sicurezza e decoro”, denuncia il consigliere del primo municipio Luca Bratta.

All’ordine del giorno non solo le risse, gli schiamazzi, i disordini ma anche i fuochi d’artificio. Da tempo Bratta chiede la presenza fissa delle forze dell’ordine.