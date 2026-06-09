Aggredisce la mamma e mette a soqquadro la casa, arrestato 16enne nel Leccese

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Avrebbe aggredito la madre dopo che gli era stato impedito di uscire con alcuni amici ritenuti poco raccomandabili. Per questo un ragazzo di 16 anni è stato arrestato a Lecce con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi all’interno dell’abitazione di famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il minorenne avrebbe lanciato alcune grucce contro la donna e l’avrebbe colpita con una sedia, provocandole ecchimosi a un braccio. Successivamente avrebbe distrutto la porta di una stanza e messo a soqquadro l’intero appartamento.

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata la stessa madre, che ha contattato la sala operativa della Questura. All’arrivo degli agenti delle Volanti, la donna si trovava all’esterno dell’abitazione insieme alla figlia più piccola, in evidente stato di agitazione. Entrati in casa, i poliziotti hanno trovato il giovane ancora nell’appartamento e l’abitazione completamente messa a soqquadro. Durante gli accertamenti il ragazzo avrebbe confermato la dinamica dei fatti.

Dalle successive indagini è emerso un quadro di presunte violenze fisiche e psicologiche reiterate ai danni della madre, spesso consumate anche alla presenza della sorella minore. La donna avrebbe raccontato agli investigatori di aver modificato radicalmente le proprie abitudini di vita per timore di nuove aggressioni, arrivando a chiudersi a chiave nella propria camera da letto durante la notte. Secondo quanto emerso, a carico del sedicenne sarebbe già pendente un procedimento penale per episodi analoghi. Sulla convalida dell’arresto dovrà ora pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni.