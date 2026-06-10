Estate 2026, dalle bollette ai gelati: stangata sui consumi delle famiglie italiane

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L’estate 2026 si preannuncia più costosa per le famiglie italiane. A pesare saranno rincari che interessano numerosi settori, dalle bollette dell’energia ai carburanti, passando per vacanze, centri estivi, ristorazione e spesa alimentare. È quanto emerge da un’analisi realizzata da Facile.it e Consumerismo No Profit, che fotografa l’andamento dei principali costi che accompagneranno la stagione estiva.

Tra le voci che registrano gli aumenti più significativi c’è quella dei carburanti. Rispetto a un anno fa, il prezzo della benzina è cresciuto del 13%, mentre il diesel segna un incremento del 26%. Secondo le stime, per percorrere la tratta Milano-Bari andata e ritorno con un’auto a benzina occorrono circa 223 euro, 26 euro in più rispetto allo scorso anno. Per un’auto diesel la spesa sale a 194 euro, con un aggravio di circa 40 euro.

In aumento anche le bollette elettriche. Le offerte a prezzo bloccato risultano più care del 4% rispetto al 2025. Secondo lo studio, un condizionatore dual split in classe A+, utilizzato mediamente otto ore al giorno durante l’estate, può incidere fino a 146 euro all’anno sulla bolletta elettrica.

Sul fronte delle vacanze, cresce il ricorso ai prestiti personali per finanziare le ferie. Nei primi cinque mesi del 2026 sono stati erogati circa 170 milioni di euro di finanziamenti destinati a questo scopo. L’importo medio richiesto è di 5.400 euro da restituire in circa 50 rate mensili da 132 euro. Anche le strutture ricettive mantengono prezzi elevati. Una settimana in una casa vacanza o in un bed and breakfast può costare tra gli 800 e i 1.800 euro, mentre per hotel e strutture di categoria superiore la spesa può superare i 2.500 euro. Gli aumenti medi oscillano tra il 5 e il 10%, con punte superiori al 15% nelle località più richieste.

Rincari anche per i trasporti. Le tariffe dei traghetti risultano aumentate del 9,7% rispetto all’anno precedente e una famiglia di quattro persone con auto al seguito può arrivare a spendere oltre 1.300 euro per raggiungere la Sardegna nel periodo di Ferragosto. Crescono anche i costi delle assicurazioni viaggio, con aumenti compresi tra il 6 e il 13%.

Sul fronte dei servizi per le famiglie, i centri estivi continuano a rappresentare una voce di spesa importante. Nel 2026 un centro estivo privato a tempo pieno costa mediamente 190 euro a settimana al Nord, 160 euro al Centro e 135 euro al Sud, con una spesa che può superare i 700 euro mensili per ogni figlio. Anche mangiare fuori casa pesa sempre di più sul bilancio familiare. Una serata in pizzeria per quattro persone supera facilmente i 60 euro, mentre una cena al ristorante può costare tra i 120 e i 200 euro.

A incidere sul budget quotidiano resta soprattutto il carrello della spesa. Secondo i dati Istat di maggio 2026, i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 2,3% su base annua. Guardando agli ultimi dieci anni, però, gli aumenti risultano molto più marcati: pane e pasta hanno registrato rincari fino al 70-90%, latte e uova fino all’80%, carne e pesce fino al 60%, mentre l’olio extravergine d’oliva supera il 130%. Secondo Facile.it e Consumerismo, anche chi resterà in città dovrà fare i conti con maggiori spese. Tra bollette, attività ricreative, centri estivi e consumi domestici, una famiglia con uno o due figli potrebbe sostenere costi aggiuntivi compresi tra 1.500 e 3.000 euro nel periodo tra giugno e settembre, senza considerare eventuali vacanze.

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