Bari Pride 2026: domani in piazza Umberto test salivari gratuiti HIV e epatite C

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In occasione del Bari Pride 2026, la parata per i diritti delle persone lgbtqia+ e per il contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere, in programma domani pomeriggio a Bari, l’Unità di Strada comunale “Care for People” sarà presente in piazza Umberto I, per offrire un servizio di prevenzione sanitaria gratuito aperto a tutte e a tutti.

L’iniziativa è finanziata dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e gestita dalla cooperativa sociale C.A.P.S., in collaborazione con i counselors volontari dell’associazione Cama Lila, Medici con l’Africa Cuamm e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

A bordo del mezzo, dalle ore 18.30 alle 22, sarà possibile effettuare test salivari a risposta rapida per l’individuazione di anticorpi specifici contro il virus HIV e il virus dell’epatite C (HCV). I test sono gratuiti e anonimi: non è necessario presentare tessera sanitaria o prenotare appuntamenti. Il risultato è disponibile in pochi minuti, e un operatore qualificato è sempre presente per rispondere a qualsiasi domanda e supportare tutte le esigenze.

“Conoscere il proprio stato sierologico è un gesto semplice ma concreto di cura verso se stessi e verso chi si ama – spiegano i promotori dell’iniziativa -. La diagnosi precoce, in entrambi i casi, fa una differenza enorme: permette di accedere tempestivamente alle terapie disponibili e di ridurre il rischio di trasmissione. Il Pride non è solo festa: è anche il momento in cui la comunità si ritrova, si riconosce e si prende cura di sé. L’Unità di Strada ‘Care for People’ sceglie di essere presente in questo spazio perché crede che la prevenzione debba andare dove sono le persone, abbattendo le barriere geografiche, culturali e sociali. Lavorare in strada, tra le persone, significa anche questo: portare servizi essenziali fuori dagli ambulatori e dagli sportelli, in modo da raggiungere chi, per mille ragioni diverse, potrebbe non cercarli altrove. Con discrezione, rispetto e senza giudizi di nessun tipo”.

La parata è in programma domani, sabato 13 giugno, con partenza del corteo alle ore 16 da piazza Umberto. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con apposita ordinanza sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei alla circolazione:

dalle ore 13 alle 24 , e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: piazza Diaz, esclusivamente sul lato sinistro di marcia del prolungamento ideale di via Goffredo di Crollalanza; piazza Umberto, ambo i lati del tratto compreso tra via Sparano e via Andrea da Bari (area riservata ai veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, munite di regolare contrassegno per disabili);

, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il sulle seguenti strade e piazze: piazza Diaz, esclusivamente sul lato sinistro di marcia del prolungamento ideale di via Goffredo di Crollalanza; piazza Umberto, ambo i lati del tratto compreso tra via Sparano e via Andrea da Bari (area riservata ai veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte, munite di regolare contrassegno per disabili); dalle ore 16 alle 22, relativamente al passaggio della parata e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di transito” sul seguente percorso: piazza Umberto, via Andrea da Bari, via Nicolai, via Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare di Crollalanza, piazza Diaz (prolungamento via Goffredo di Crollalanza), via Imbriani (contromano), via Abbrescia, via Cardassi, via Beatillo, piazza Umberto (arrivo).

Dal provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi utilizzati dagli organizzatori, i mezzi adibiti al soccorso e quelli della forza pubblica.