L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 12 al 14 giugno

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Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Castelli, Musei e Parchi archeologici pronti a condividere con il pubblico il “dietro le quinte” del lavoro sul campo. Tornano venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno le Giornate Europee dell’Archeologia (GEA). L’iniziativa, coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP – lnstitut national de recherches archéologiques préventives) sotto l’egida del Ministero della Cultura transalpino e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, per i siti afferenti al Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia prevede un ricco cartellone di iniziative, nell’ottica di mantenere vivo il dialogo con il pubblico; spazio ad aperture straordinarie, concerti, laboratori per bambini e visite guidate, tutto incluso nel consueto costo del biglietto di ingresso.

Ci sono opere completamente nuove e mai esposte al pubblico, e opere ormai storicizzate, nella mostra ‘Volto Verso’ di Corrado Veneziano che si potrà visitarea Bari, a Palazzo Starita, dal 13 maggio al 14 giugno. Anteprima per la stampa il 12 maggio alle ore 18.30.

Si tratta della mostra antologica, curata da Francesca Barbi Marinetti, più articolata e ricca nella produzione dell’artista lucano (Tursi, 1958) a lungo radicato nel capoluogo pugliese: un modo per avvicinarsi a un percorso di volta in volta differente (che ha spaziato dal figurativo all’astratto e al concettuale) e che – nella sua permanente tensione poetica e spirituale – ha trovato un esplicito e riconoscibile elemento di identità.

Le 70 tele esposte, di media e grande dimensioni, si snodano nel Palazzo secondo una logica ‘anagrafica’, dalle sue prime mostre, nel 2013, tra Roma e Bruxelles, alle ultimissime tele presentate una settimana fa alla Scala di Milano e al Teatro del Giglio di Lucca.

Sarà inaugurata sabato 13 giugno 2026 alle ore 19:00, nella cornice storica di Palazzo Simi (Strada Lamberti 1), la mostra “PANI. Nutrimento tra rito e quotidianità”, dedicata alle opere dell’artista Angela Ferrara e curata da Manuela De Leonardis.

L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, in sinergia con la Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna il Bari Fashion Red Carpet (BFRC), l’evento di moda ideato, curato e organizzato dal fashion creator Vincenzo Maiorano. Negli anni, la manifestazione è diventata un appuntamento di riferimento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio creativo, artigianale e produttivo del territorio pugliese. L’appuntamento con la sesta edizione è fissato per venerdì 12 giugno alle ore 20:30, nella prestigiosa cornice dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Bari, luogo simbolo di cultura, innovazione e connessione tra i giovani talenti e il territorio.

14 giugno: Sagra della focaccia santospiritese (dalle 19:00 in Piazza San Francesco con panifici locali e musica) – Bari Santo Spirito

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