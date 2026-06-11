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Bari, san Paolo in festa per il Sacro Cuore di Gesù: banda, fuochi pirotecnici e 500 rosari per i fedeli

Le celebrazioni nel Giardino di Santa Rita

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Giugno 2026 - 11:46
sacro cuore di gesù san paolo
  • 54 sec
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Un momento di profonda devozione, condivisione e tradizione che unisce l’intera comunità del quartiere san Paolo. Venerdì 12 giugno prendono il via nel rione barese le celebrazioni in onore della Festa del Sacro Cuore di Gesù. Il programma, curato dall’organizzatore Michele Genchi, prevede un ricco calendario di appuntamenti religiosi e civili che si snoderanno tra la parrocchia e i luoghi di aggregazione storica del quartiere, offrendo ai residenti un’importante occasione di preghiera e di socialità.Le celebrazioni cominceranno ufficialmente alle ore 18:00 con la celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia Madre della Divina Provvidenza, da sempre punto di riferimento per il quartiere San Paolo.

Successivamente, la manifestazione si sposterà all’aperto: alle ore 19:30 è prevista la recita del Santo Rosario presso il Giardino di Santa Rita, un momento di raccoglimento che precederà l’evento centrale della serata. Alle ore 20:00 si terrà infatti la solenne benedizione della statua del Sacro Cuore di Gesù e dei 500 rosari che, in segno di devozione, verranno donati a tutti i fedeli presenti. La serata assumerà poi un carattere civile e festoso grazie all’animazione della Banda musicale di “Bitonto – Bari”, che eseguirà il proprio repertorio di marce della tradizione sempre all’interno del Giardino di Santa Rita. A chiudere i festeggiamenti, intorno alle ore 20:30, sarà il tradizionale e atteso spettacolo di fuochi pirotecnici, che illuminerà il cielo del San Paolo siglando una giornata di fede e partecipazione collettiva.

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