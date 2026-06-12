Sviluppo locale a Bari: approvata la graduatoria per i lotti Pip di Santa Caterina, arrivano 11 nuove imprese

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L’assessore allo Sviluppo Locale Pietro Petruzzelli rende noto che è stata approvata, con apposita determinazione dirigenziale, la graduatoria definitiva per l’assegnazione in diritto di proprietà di 11 lotti ricadenti nel Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) n. 1 “Zona per attività produttiva di tipo B – S.S. Sud 96 – Zona Santa Caterina”.

Il provvedimento conclude il procedimento amministrativo avviato con l’avviso pubblico finalizzato all’insediamento di nuove attività produttive nell’area di Santa Caterina, strategica per lo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio cittadino.

Con determinazione del 12 maggio scorso è stata approvata la graduatoria provvisoria: entro i termini previsti sono pervenute tre osservazioni, poi esaminate dalla commissione tecnica nelle sedute del 3 e del 10 giugno. Al termine dell’istruttoria e delle audizioni delle ditte interessate, la commissione ha definito i punteggi finali secondo i criteri stabiliti dall’avviso e trasmesso gli atti al responsabile del procedimento per l’approvazione della graduatoria definitiva.

Detta graduatoria individua le imprese assegnatarie dei lotti disponibili e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione dell’area produttiva di Santa Caterina, favorendo nuovi investimenti, opportunità occupazionali e crescita del tessuto economico locale.

In particolare, si procederà preliminarmente con l’assegnazione delle aree secondo ordine di graduatoria, anche ai fini della priorità da dare ai soggetti con miglior punteggio complessivo in caso di richieste plurime del medesimo lotto del PIP. In caso di lotti residui, si procederà quindi, sempre nell’ottica della valorizzazione dell’area in esame, a valutare le eventuali richieste di soggetti partecipanti alla procedura e che non sono, però, risultati assegnatari dei lotti per i quali è stata formulata istanza con predisposizione di relativo progetto.

“L’approvazione della graduatoria definitiva segna un risultato importante per il sistema produttivo locale – commenta l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli -. Con l’assegnazione dei lotti di Santa Caterina mettiamo a disposizione delle imprese spazi e opportunità concrete per investire, crescere e creare nuova occupazione. Si tratta di un intervento che rafforza l’attrattività del territorio e conferma l’impegno dell’amministrazione nel sostenere lo sviluppo economico attraverso procedure trasparenti e strumenti capaci di accompagnare l’iniziativa imprenditoriale. Il nostro obiettivo è valorizzare le aree produttive esistenti e favorire la nascita di nuovi poli che possano generare ricadute positive per l’intera città.

A tal proposito auspichiamo che i lavori delle Ferrovie Appulo Lucane per la realizzazione del nuovo sovrappasso di Santa Caterina possano concludersi al più presto, perché il prolungarsi cantiere sta determinando una serie di difficoltà oggettive per le imprese già insediate”.

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notificazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.