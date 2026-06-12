Lavori per migliorare servizi Aqp: possibili disagi a Conversano e Polignano

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Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’ambito del Progetto Risanamento Reti 4 – “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese”. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria delle apparecchiature di regolazione e controllo della portata e della pressione lungo la condotta suburbana di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato di Conversano (BA), ed avranno impatto anche su alcune utenze appartenenti all’abitato di Polignano a Mare (BA).

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 16 giugno 2026:

– Per il comune di Conversano (BA): a tutte le utenze dell’abitato, comprese le contrade verso il mare, ad eccezione delle utenze site su SP240-Via Castellana sino all’incrocio con strada vicinale Quattrolinari, e su via Castiglione (zona Industriale);

– Per il comune di Polignano a Mare (BA): alle utenze site lungo strada comunale De Nigris fino al complesso residenziale “Neapolis”.

La sospensione avrà la durata di 21 ore, a partire dalle ore 09:00 del 16 giugno con ripristino alle ore 06:00 del 17 giugno.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante un’autobotte, che sarà dislocata in:

– Piazza Castello fronte Villa Comunale

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.