SABATO, 13 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,024 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,024 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mese della fertilità: a Bari visite ginecologiche ed ecografie gratuite

Iniziativa del gruppo IVIRMA Italia il 20 giugno: controlli gratuiti nel centro di via Melo

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Giugno 2026 - 08:49
Foto Freepik
  • 54 sec
Annunci

fal


Visita ginecologica ed ecografia pelvica gratuita per le donne che desiderano avere una gravidanza; consulenze di coppia o alle donne su prevenzione e preservazione della fertilità, valutazioni personalizzate da parte di medici specializzati nella medicina della riproduzione. È quanto previsto nell’ambito della campagna Fertility Day, promossa da IVIRMA Italia* in occasione del Mese della Fertilità.

Il prossimo 20 giugno, porte aperte nelle cliniche di IVI e di Genera, che fanno parte del gruppo IVIRMA Italia, a Bari, Cagliari, Milano, Torino, Marostica (Vicenza), Padova, Cattolica, Bologna, Umbertide (Perugia), Roma, Napoli.

Il futuro della PMA, infatti, sarà sempre più centrato sulla coppia e su un approccio olistico alla fertilità: “Oggi non possiamo più pensare a percorsi standardizzati: la medicina della riproduzione sta evolvendo verso una medicina basata sulle “4P”: predittiva, personalizzata, partecipativa e preventiva”, spiega Isamaria Loiudice, Direttrice del Centro IVI di Bari. “Gli avanzamenti clinici sono ormai strettamente connessi con quelli del laboratorio di embriologia, e il vero salto di qualità nasce dall’integrazione multidisciplinare tra competenze diverse. Come gruppo crediamo fortemente in questa visione: la pratica clinica deve essere sempre supportata dalla ricerca scientifica. Perché, come diciamo spesso, “si cura meglio dove si fa ricerca”.

Per poter usufruire del check up gratuito, è necessario prenotarsi accedendo a uno dei seguenti link individuando il centro più vicino alla propria città di provenienza:

IVI FERTILITY DAY

https://www.generapma.it/fertycheck2026/

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Vasto incendio in Salento, evacuati alcuni...

Un vasto incendio sta interessando il litorale ionico del Salento, nell’area...
- 13 Giugno 2026
Nazionale

Nanoplastiche e cervello, uno studio lancia...

Le nanoplastiche potrebbero avere effetti significativi sulla salute neurologica, favorendo processi...
- 13 Giugno 2026
Salute e Medicina

Tumore al pancreas, svolta storica: una...

Una pillola sperimentale da assumere una volta al giorno ha raddoppiato...
- 13 Giugno 2026
Eventi

Parkour e break dance a Molfetta:...

Uno spazio sicuro per i ragazzi che vogliono scatenarsi con gli...
- 13 Giugno 2026